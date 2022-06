A polgármester rendkívüli tájékoztatójában a korlátozás elkerülése érdekében a tudatosabb vízfogyasztásra hívta fel a figyelmet, miután az elmúlt napokban a város egyes részein hálózati víznyomás csökkenést tapasztaltak. Ennek több oka van.

– Az első és talán a legfontosabb, az elmúlt években tapasztalható szárazság. A tavaszi hónapok magas átlaghőmérséklete és az alacsony nedvesség kiszárította a talajt, az öntözést a szántóföldeken és a kiskertekben is korán el kellett kezdeni. Mindeközben a fogyasztási igények is megváltoztak. Egyre többen építenek vagy állítanak fel medencét és töltik fel sok tíz köbméternyi vízzel. Az a szokás is megmaradt, hogy hűsítésként slaggal locsolják a járdát és az utat – s teszik mindezt a kevés rendelkezésre álló ivóvízzel – írta.

Hozzátette: az ugrásszerűen megnövekedett vízigényt a városban üzemelő tizennyolc kút nem minden esetben képes maradéktalanul ellátni.

Hétvégén 35-37 fokos kánikula várható. Ha nem sikerül a vízfogyasztást a jelenlegi szinten tartani, vízkorlátozást rendelhetünk el.

– Elsőként a locsolást kell majd betiltani, majd az ipari üzemek vízfogyasztását korlátozhatjuk. Súlyosabb esetben akár településrészekre lebontva, bizonyos napszakokra is vízkorlátozást rendelhetünk el. Mindezek elkerülése közös érdek, mely csak együttműködve, tudatosabb vízfelhasználással sikerülhet – hívta fel a figyelmet a polgármester.