A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet támogatásával létrejött zárkaegységet a tegnapi nappal birtokba vették a rendészet és közszolgálat ágazatban tanuló diákok a Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskolában. Aminek köszönhetően tisztán láthatóvá vált a tanulók számra is a zárka felépítése és működése.

Számunkra is fontos az utánpótlás

– hangsúlyozta Horváth Ákos bv. ezredes, bv. tanácsos parancsnok.

– A büntetés-végrehajtás egy eléggé zárt terület, hiszen a legtöbb embernek nincs rálátása a munkára. A Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskolában tanulható rendészet és közszolgálat képzések kellő információval járulnak hozzá ahhoz, hogy a fiatalok egy képet kapjanak arról, mi is az a büntetés -végrehajtás. Sokszor nehéz elméletben mindezt elképzelni, hogy miként működik a rendszer, ennek okán hoztuk létre az itt bemutatott zárkaegységet.

Fontos tudni, hogy szigorú szabályok köthetők a zárkán belüli rendhez, illetve tisztasághoz. Az itt jelenlévő létesítmény pontos mása az intézetben fellelhető zárkáknak, amelyeknek területe szabályhoz kötött. A cellában kiplakátolt fotók illusztrálják, hogy milyennek kell lennie az adott zárkának. A képek a való életben is példaként szolgálnak az intézmény falain, annak érdekében, hogy a fogvatartottak tudják, milyen rendet várunk el tőlük cellájukban. Ha valaki mindezt megszegi és nem tartja be, fegyelmi eljárás indul ellene, ami kihatással lesz a büntetés-végrehajtására is. Ennek köszönhetően egy-egy rab akár évekig is meghosszabbíthatja a benntartózkodását. A szigorú rend érdekében a tanulók az itt jelenlévő cella jóvoltából kellő precizitással elsajátíthatják a szakma fortélyait.