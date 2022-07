Üzempróbát hajtott végre a Tiszára települt Felszíni Vízműnél a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. A szakmai összefogással megvalósuló esemény a biztonságos, folyamatos ivóvízellátás érdekében zajlott csütörtök délelőtt.

– A Tiszára települt Felszíni Vízmű, amelynek nyersvíz kiemelője a 336,7 folyamkilométer szelvényben üzemel, Szolnok és hét Szolnok környéki település közel kilencvenegyezer lakosának ivóvízellátását biztosítja. A térségünkben uralkodó súlyos aszály miatt folyamatosan csökkennek a vízkészletek, a közelmúltban a Tisza százéves legkisebb vízállása is megdőlt. A jelenlegi kis vízállásnál is 75 köbméter per másodperc vízszállítási képességgel rendelkezik a folyó, a Felszíni Vízműé pedig maximális technológiai kapacitáskihasználtság esetén is 0,69 köbméter per másodperc, tehát a jelenlegi helyzetben sincsenek vízmennyiségi problémák.

A további vízszintcsökkenés esetére is felkészültünk műszakilag

– mondta el a témával kapcsolatban Magyarné Bede Marianna, a VCSM Zrt. műszaki igazgatója, aki az üzempróba részleteiről is beszámolt.

– A munkálatok szakmai összefogás keretében valósultak meg. A mederpilléres vízkivételi mű felvízi szívókamráját csatlakozási lehetőséggel kiépített zsilippel kiszakaszoltuk. A Búvár Kft. dolgozói kiépítették a csőcsatlakozásokat a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság úszóművével, melyen három darab nyomásfokozó szivattyú található. Ezen műszaki megoldás biztosításával vízkorlátozás bevezetése nélkül tudunk folyamatosan ivóvizet szolgáltatni – tette hozzá a műszaki igazgató.