Immár a házaktól is elviszik a levágott füvet, lemetszett gallyakat, összegyűjtött faleveleket a városban, július elsején ugyanis újraindult a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés.

Ahogy arról Szűcs Dániel alpolgármester beszámolt, a zsákba gyűjtött zöldhulladékot a szelektív hulladékszállításhoz hasonlóan havonta viszik el az NHSZ munkatársai meghatározott időpontokban, csütörtöki napokon.

– A zöldhulladékot zsákokban kell kihelyezni az egyes ingatlanok elé, az ehhez megfelelő zsákokat a hulladékudvarban, illetve több mezőtúri üzletben is megvásárolhatja a lakosság. Aki nem szeretne zsákot venni, annak továbbra is van lehetősége, hogy a Kávási Sándor utcai hulladékudvarnál kihelyezett nagy konténerben helyezze el a zöldhulladékot akár nagyobb mennyiségben is – számolt be a részletekről az alpolgár­mester. Szűcs Dániel azt is hozzátette: sikerült a szolgáltatóval egyeztetni a hulladékudvar nyitvatartásáról is, amelyet a lakosság igényeihez igazí­tottak.