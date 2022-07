1. Titokzatos fekete párduc bukkant fel egy törteli tanyán

Lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Kákás dűlő közelében „párducot” láttak. A mezőn hagyott halva született borjútetemet rágta meg valami. Nem egyedülálló eset, hogy térségünkben fekete párducot látnak, korábban több szemtanú is állította, hogy a megyeszékhelyen is felbukkant egy ilyen nagymacska.

2. Az egész rokonságnak jutott az ország leghíresebb halából

Mága Szabolcs napok óta „szemezett" a gigantikus harcsával, mégsem gondolta, hogy az ő horgára akad a méretes hal. A kőteleki fiatalember életre szóló élményként mesélt arról a bizonyos hajnalról és az ország jelenleg talán legismertebb harcsájáról, ami az utóbbi napokban beszédtémát szolgáltat a horgászok között.

3. Megdöbbentő részletességgel rajzolódnak ki a szolnoki török kori híd maradványai a Tiszában

Nem mindennapi jelenségnek lehetnek tanúi mindazok, akik megyeszerte lesétálnak a Tisza partjára. A fokozatosan visszahúzódó folyó most medrének olyan részleteit is megmutatja, amiket az év nagy részében emberi szem nem láthat. Jól kivehetővé váltak az egykori szolnoki török kori híd maradványai is.