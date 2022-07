Egy 1979-es Chevrolet Caprice Classic. Talán a típus ilyen hivatalos megnevezése olvasóink egy részének elsőre hasonlóan nem mond túl sokat, mint nekem. Ha viszont úgy említem, hogy a nyolcvanas, kilencvenes évek amerikai filmjeinek taxija, már többekben megelevenedhet a képe.

A kunszentmártoni Kiss István évtizedek óta hódol nem mindennapi hobbijának, veterán autókat vásárol és állít helyre.

– A Chevrolet Caprice Classic-omról azt lehet tudni, hogy 5700 köbcentiméteres, V8-as motor hajtja, automataváltóval, három sebességgel gyártották – kezdte a műszaki adatok sorolását. A beszélgetést a kevésbé szakmai irányba terelve azt is elmesélte, hogyan került hozzá az autó.

– Már nagyon régen elkezdtem keresgélni amerikai típusokat, de túl sok pénzem nem volt a projektre, így inkább az „alsó polcról” válogattam. Egyszercsak megláttam egy internetes hirdetést, eléggé leharcolt állapotban volt a Chevrolet. Egy kollégámmal mégis elmentünk megnézni, hogy talpra lehet-e egyáltalán állítani. Úgy döntöttünk, hogy igen, így elhoztuk. Szétszedtem, és öt-hat évig dolgoztunk rajta mire kész lett, azóta hobbiautóként használom – emlékezett vissza.

Az utolsó csavarig szétszedte, majd az alkatrészeket megpucolta, javítás és festés után ismét összeszerelte.

– A legnagyobb munka az volt, hogy le kellett venni az alvázról a kasztnit, külön rendbe tenni az alját, és újra összeépíteni – magyarázta.

És, hogy miért pont taxi? A válasz egyszerű. Már a vásárláskor is ilyenre volt festve, és bár gondolkodott rajta, hogy a gyári, aranybarna metálra változtatja, végül ismerősei lebeszélték róla. Döntését azóta sem bánta meg, így talán még feltűnőbb a járgány, melyből Magyarországon mindössze néhány darab van.

– Ilyen formában még a saját kategóriájában is különlegesnek számít. Az évek alatt még a történetének is utánajártam, annyit sikerült kideríteni, hogy annak idején egy színész hozta be az országba, előttem még négy-öt gazdája biztosan volt, ennél részletesebb információkhoz viszont nem jutottam – fejtette ki.

A különleges darabbal veteránautó találkozókra jár, de nem egyszer esküvői vagy egyéb fotózások alkalmából is felkérték már.

– Napi szinten nem használom, a fogyasztása miatt nem gazdaságos, a mai autókhoz képest sokat – 14–16 litert – eszik – emelte ki.

Garázsában nem ez az egyetlen szokatlan csoda. Az évek alatt tovább bővítette a „flottát”.

– Nézegetem a különböző fórumokon, hogy miket kínálnak eladásra, persze nem minden évben akad olyan lehetőség, amire érdemes lecsapni. Van két harmadik generációs Camarom és a legújabb egy három éve vásárolt Chevrolet G20-as kisbuszom, mely mostanság készült el – részletezte hobbijának tárgyait.

– Célom gyönyörködni bennük, használom őket, de befektetésnek sem rossz.

A garázsban sosincs elég hely, most is a bővítésen gondolkodom, általában autó van először, és utána tanakodom, hogy hova kellene rakni, most a busszal is így jártam

– tette hozzá.

Kiss István szakmája a hobbija, autószerelőként dolgozik. Szerinte kifejezetten felüdítő élmény az amerikai típusokkal dolgozni.