Dunapataj-Bakod­pusz­tán, az országos polgárőr­napon az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Polgárőr Város címet adományozott Kisújszállásnak. Dr. Malatinszky András elnököt is díjazták, aki a polgárőrmozgalomban hosszú évek óta végzett tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést vehette át. Tatár Zoltán alpolgármester szerint a díj az önkormányzat számára egyfajta megtiszteltetés és azt is jelzi, jó úton járnak, hiszen a címet elsődlegesen azért kapták, mert kiemelten támogatják a polgárőrséget a lakosság biztonságának garantálása érdekében.

– A polgárőr-egyesület magas szintű munkáját önkormányzatunk azzal is elismeri, hogy ingyen biztosít a tagjainak irodát és garázst. A fenti díjjal járó százezer forintot is nekik adjuk át. Az egyesület helyi és országos pályázatokon is sikeres, s immár több kiváló kezdeményezést is megvalósítottak – emelte ki Tatár Zoltán, aki elmondta, az önkormányzat tíz éve működteti a Közbiztonsági Egyeztető Fórumot. Tagszervezetei közösen gondolkodnak a problémák megoldásán.