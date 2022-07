Idén nyáron július 11. és augusztus 20. közötti időszakra várja a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a Debreceni Egyetem nyelvismerettel rendelkező hallgatóinak jelentkezését a Tisza-tóra és annak környékére.

– A Tourist Police program elsődleges célja a vízen közlekedők, fürdőzőhelyeket, kikötőket, horgászhelyeket látogató turisták, illetve a helyi lakosok részére a nyugodt és biztonságos pihenés megteremtése – válaszolta megkeresésünkre Mári Ilona, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság sajtószóvivője.

A Tisza-tónál kijelölt fürdőhelyeken, illetve kikötőkben bűn- és baleset-megelőzési tartalmú kiadványokat osztanak, de szükség esetén az érdeklődőket személyesen is tájékoztatják.

A szóvivő kiemelte: a hallgatók a rendőrökkel hajóval, gépkocsival, kerékpárral, illetve gyalogosan közösen vállalnak szolgálatot annak érdekében, hogy a turizmussal érintett területek közbiztonsága, a balesetek elleni hatékony fellépés, a hazai és a külföldi vendégek személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, valamint a turizmussal kapcsolatos jogsértések visszaszorítása, megelőzése, felderítése biztosított legyen.

– Azonban az idegenforgalom mellett – a korábbi években – az elsősegélynyújtásra és az életmentésre is jelentős hangsúlyt fektetve a Debreceni Egyetem harmadik és negyedik évfolyamos mentőtiszt hallgatói segítették a szolgálatellátást. A diákokat olyan speciális elsősegélynyújtó felszerelésekkel láttuk el, amelyek az elsődleges életmentéshez szükségesek. Törések, vágások, horzsolások, égési sérülések, napszúrás okozta tünetek, egyéb ambuláns esetek ellátását, szükség esetén újraélesztést tudnak végrehajtani – részletezte.

A fiatalok így a vízi rendőrök munkájába is bepillanthatnak, míg saját szakmájuk sem szorul háttérbe.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a hallgatók és a rendőrök között egyfajta kollegiális kapcsolat alakult ki. A fiatalok betekinthetnek a vízi rendőrök mindennapi munkájába, és a szolgálatok ellátása során sok hasznos információhoz jutnak a prevenció területén is, melyet akár a későbbiekben, a Tourist Police feladataik ellátását követően is át tudnak adni másoknak. A rendőreink munkáját pedig idegen nyelvi tudásukkal segítik – számolt be a kölcsönös előnyökről Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság sajtószóvivője.