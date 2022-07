Hagyományteremtő céllal szerveznek „vizes” családi napot a megyeszékhelyen szombaton. A rendezvényről Ligeti József önkormányzati képviselő a Holt-Tiszai Vízisport Központban tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt.

– Egy ismerősömtől származó ötletet karoltam fel, megkerestem a sportcentrumot és egyeztettünk a lehetőségekről. A rendezvény zöld utat kapott – mondta.

Erdélyi Gyuláné, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. igazgatóhelyettese hozzátette: az ország legkedveltebb evezős pályája a holt-tiszai.

– A kajak-kenu mellett az evezős válogatott edzőtáborainak helyszíne, még az ausztrálok is itt készülnek fel. Most lehetősége lesz a szolnokiaknak is kipróbálni ezt a pályát – emelte ki az igazgatóhelyettes.

Szombaton óránkénti turnusokban egy felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése után nyílik mód tesztelni a különféle sporteszközöket: kajakot, kenut, sárkányhajót, a SUP-ot és a tengeri evezést.

– A szakágban otthonosan mozgó kollégák látják majd el instrukciókkal a jelenlévőket. A vízen motorcsónakosok őrzik a biztonságot. Az eszközöket mentőmellényben lehet használni – vázolta az alapszabályokat Bordács Balázs, a sportiskola kajak-kenu szakosztályának vezetője.