Immár a látványos munkálatok zajlanak a közösségi terünkben. A tető és a csatorna már elkészült, az új nyílászárók is a helyükre kerültek

– számolt be hírportálunknak az elvégzett munkálatokról a kistelepülés polgármestere.

Pásztor Imre elmondta, az aljzat betonozásán még dolgoznak a szakemberek, az aljzatszigetelés csak a közeljövőben várható. Hátra van továbbá a fűtés kiépítése és a burkolatok elkészítése, valamint a villany- és vízszerelés egyaránt.

A megszépülő helyszínen két szobát, melegítőkonyhát, fürdőszobát, mellékhelyiséget és egy negyvenhat négyzetméteres társasági színteret létesítenek. Ebben húsz-harminc fős rendezvények szervezésére nyílik lehetőség.

A nyugdíjasklub, a polgárőrség és az egyik helyi egyesület részére tartjuk fenn a területet, de névnapok, születésnapok és más, kisebb események megünneplésére is biztosítjuk azt

– folytatta a faluvezető.

A közösségi tér rendezvényhelyszínné alakításával a művelődési házat tehermentesítené az önkormányzat. Előbbi intézmény felfűtése ugyanis egyszerűbb, és ezzel együtt olcsóbb lesz.

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló felújításnak jövőre kell befejeződnie, Pásztor Imre szerint azonban várhatóan már karácsonyra átadhatják a renovált intézményt.

– A 23 millió forintos pályázati forráshoz nem kellett önerőt rendelni, ugyanakkor a költségvetésben megadtuk a lehetőséget arra, hogy pluszmunkák esetén fel tudjunk szabadítani saját forrást is. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az áremelkedések miatt tíz-tizenöt százalékkal túllépjük a pályázati keretet, ami nagyjából ötmillió forintot jelent – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki arról is szót ejtett, hogy előkészítés alatt áll a falu két évvel ezelőtt leégett raktárépületének helyreállítása is.

– A be­ruházás kapcsán megkerestük a vállalkozókat, jelenleg az árajánlatot várjuk. Még a tél beállta előtt szeretnénk rendbe tenni a rossz állapotban lévő helyiséget. Első körben a komplexum szerkezeti elemeit és lemezborítását építjük újjá, a fűtésrendszer és az itteni eszközök pótlása már a második ütem lenne. A lemezborítás annyiban különbözik majd az előzőtől, hogy nem kap szigetelést. Ez a többletberuházás további tízmillió forintba kerülne – összegezte mondandóját Pásztor Imre.