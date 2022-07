Különleges autócsodákkal népesült be a törökszentmiklósi Galambos park, mely immár hatodik alkalommal ad otthont a Törökszentmiklósi Amerikai Autó Bemutatónak és először a Márkafüggetlen Autó Találkozónak. A helyszínre kilátogatók közül garantáltan mindenki megtalálhatja a neki tetsző szórakozási lehetőséget. Az egész napos rendezvényt felnikitartó, belsőtér és autó szépségverseny is színesíti. A szervezők a kisgyermekesekre is gondolva, ugrálóvárral és tombolával is készültek.