A szervezők, Pócs János országgyűlési képviselő, a jászapáti önkormányzat és a Jászapáti Gazdakör idén is színes hagyományőrző, kulturális és szórakoztató programokkal készül.

A kavalkád egyik leglátványosabb eleme a kézi aratóverseny és a régi betakarítási szokások, a cséplés bemutatása.

Délben a hivatalos megnyitó után jó ebédhez szól majd a nóta Fehér Endre és cigányzenekara kíséretében, Bárkányi Adrienn és Sztruhala József közreműködésével. A nap folyamán többek között a Jásztánc Alapítvány és a Muskátli Népdalkör műsora, Jancsi bohóc, valamint az Anonym Rock Band koncertje szórakoztatja a közönséget.

Természetesen a gasztronómiai élmények sem maradnak el, lesz főzőverseny és pálinkamustra is. Az aratónap keretében fogathatjó versenyt is rendeznek a repülőtéren, 14 és 15 óra között pedig ingyenes levendulaszüretre invitálják az érdeklődőket a farmon található levendula táblába. A virágszedéshez eszközt és aratótáskát is biztosítanak.