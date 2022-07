Ezúttal is a kézi kaszás aratóbemutató és -verseny volt a leglátványosabb programja a Szentmiklósi Napok hétvégi rendezvénysorozatának. A helyi csapatok mellett a vajdasági Zenta hagyományőrzői is részt vettek az aratáson, valamint a helyi Székács Elemér református középiskola diákjai is beneveztek az aratóversenybe. Idén újdonságként mezőgazdasági gépek felvonulásával bővítették a látványosságok sorát.

Az aratás mellett több kiállítást és bemutatót is megtekinthettek az érdeklődők a város széli helyszínen.