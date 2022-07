Nagy szerencse, hogy aznap éjjel a cimborámmal mentem horgászni, másképp ugyanis valószínűleg most nem mesélnék erről. Előző nap is kinn voltam a Tiszán, akkor is „találkoztam" ezzel az óriás harcsával, de akkor még nem gondoltam, hogy nemsokára én húzom ki a vízből. Bevallom, nem is gondoltam ekkorának, meglepetés volt

– kezdte a nagy fogás történetét Mága Szabolcs.

A kőteleki fiatalember még napokkal az események után is azok hatása alatt állt, mint mondta, akkor élmény ez számára, amit már senki nem vehet el tőle, egy életre szól.

– Éjszakai horgászatra mentünk kollégámmal, barátommal, Bori Istvánnal a Tisza nagykörűi szakaszára. A komp és a hajókikötő között „álltunk meg" a hajómmal, harcsázó szerelékkel készültünk, hajnal három körül akadt horogra ez az óriás. Fárasztottuk, aztán jött a kiemelés. Bevallom, annyira nem voltunk felkészülve erre a fantasztikus eseményre, hogy hirtelen nem is tudtam, hová nyúljak. Levettem a pólómat, azt tekertem a kezemre és azzal nyúltam a hal szájába, úgy húztam be a hajóba – mesélte átéléssel Szabolcs.

A méretes harcsáról aztán kiderült, hogy nem kevesebb mint 215 centiméter hosszú és 81 kilót nyom.

– Csak ámultunk a méreteit látva. És bár nem a húsért, inkább csak a kedvtelésért szoktam horgászni, ezt a gigantikus kopoltyúst nem engedtük vissza. Családi program volt a feldolgozása, a húsából, ami egyébként nagyon ízletes, az egész rokonságnak jutott. Így végződött a rekordfogásom története – mesélte a fiatalember.

A mérce tehát magasra kerül Szabolcs számára, a korábbi harminc-negyven kilós fogások után a nyolcvan kilós harcsa az eddigi rekordja. Ki tudja, egyszer talán még túlszárnyalja, hiszen, mint mondta, ez az élmény nagy löketet adott számára, hogy tovább gfolytassa a horgászatot. A kedvtelése egyébként több mint három évtizedre vezet vissza, Szabolcs öt esztendősen kezdtett horgászni.

– Kőteleken a Topán sokat horgásztam, szerettem a Tiszához is járni, bár oda édesanyám kevesebbszer engedett le gyermekkoromban. Felnőttként azonban szívesen ülök a Tisza-parton, vagy a folyó közepén hajóban. Többet horgásztam Kőteleken, de azt kell mondanom, hogy az a nagykörűi rész, ahol ezt a harcsát is fogtam, nagyon kiváló horgászhely. Most már mindig jó szívvel gondolok Nagykörűre és az is biztos, hogy sosem hagyom abba a horgászatot – tette hozzá a fiatalember, akinek már gyermekei is kedvelik a hobbiját.

Igaz, négy lányom van, de épp emiatt tagadom, hogy a horgászat férfias sport lenne, mert ők is szívesen jönnek velem és tanulják a fogásokat

– mondta végül Mága Szabolcs.