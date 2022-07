A tiszazugi nagyközség lakosai csütörtökön tapasztalhatták először, hogy alig vagy egyáltalán nem is folyt víz a csapból. A napi vízfogyasztás több mint kétszeresére nőtt. A megszokott háromszáz-háromszázötven köb- méter helyett nyolcszáz köbméternél is nagyobb volt az igény. Bár máskor is volt már hőség, az elmúlt évtizedekben nem volt ekkora fogyasztás, korlátozásra sem volt szükség jó ideje.

– A hőségben érthető, hogy több víz fogy, azonban erre a kiemelkedő mennyiségre nem számíthatott a szolgáltató sem. A tárolókapacitás utántöltését a rendszer nem győzte, ezért lehetett a hiányt tapasztalni – tudtuk meg Hegyes Zoltán polgármestertől.

Egyeztetett a Bácsvíz Zrt.-vel, keresi a megoldást a szolgáltató. Átmenetileg az elektronikus vezérlési rendszer átprogramozását tervezik.

– Várjuk a hidegfrontot, és reméljük, hogy technikailag valóban kezelhető a probléma, ha mégsem, akkor korlátozásokat kell bevezetnünk – magyarázta. Kitért a kockázatokra is: a szivattyú feszített működése növeli a meghibásodás lehetőségét. A végleges megoldást abban látja, ha megindul a kapacitásbővítéssel egybekötött ivóvízminőség-javító program, de erre még legalább egy évet várni kell.