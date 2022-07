Sokakat ámulatba ejtett már Nagy Anita virágoktól pompázó tiszaroffi kertje. A szorgos munka eredményeképp létrejött udvar néhány éve oklevelet érdemelt ki a Tiszaroffi szép kertek elnevezésű pályázaton.

– Édesanyám mindig rengeteg növénnyel látta el kertünket, így gyerekkoromtól kezdve természetes volt számomra ez a környezet – emlékezett vissza Nagy Anita. – Amikor csak tehetem, kint munkálkodom. Kapálok, és gondozom a növényeket, mindebben a párom is sokat segít – árulta el a hobbikertész.

Nagy Anita számára fontos a különböző növények, színek összhangja.

– A növények elhelyezését már ősszel érdemes megtervezni. Nálam például a kaputól haladva az udvar belseje felé egyre magasabb növényekkel találkozhatunk, majd még tovább sétálva az alacsonyabbakat láthatjuk – mindez azt az érzetet adja, hogy megnyílik a tér.

Többféle angol muskátlit tartok fehér, narancsos és rózsaszínes árnyalatokban.

– Különlegesnek számítanak, ugyanis virágaik egzotikusak. Ez a kedves növény áprilistól egészen októberig képes virágba borulni. Nálunk, a kertben félárnyékos helyet találtam nekik, és ez tökéletes környezetnek bizonyult a számukra. Tapasztalataim alapján ez a növény szereti, ha kiszárad a földje, így elég kétnaponta öntözni – tette hozzá a lelkes kertművelő.

Büszkén mutatta meg hírportálunknak pompás angol muskátlijait Nagy Anita Fotó: Nagy Balázs

Udvarán sétálva egy épített tóval is találkozhatunk, mely rózsákkal van díszítve. A hobbikertész pár praktikus tanáccsal is ellátott bennünket a növényeket illetően. Szerinte a metszés a legproblémásabbnak ítélt művelet a rózsák gondozásánál, ez az a feladat, mely sokakat visszatart a rózsa telepítésétől. Nehéz, összetett művelet hírében áll.

Valójában azonban egyáltalán nem túl bonyolult tudomány, bár az igaz, hogy némi tanulás és gyakorlat szükséges hozzá. Hamar el lehet sajátítani a fogásokat

– tért rá a szakmára Nagy Anita.

– A rózsák is igen fontosak számomra, hiszen kevés törődést igényelve is kertünk ékkövévé válhatnak. Fontos, hogy az elszáradt részeket eltávolítsuk a rózsák szárairól, így hamarabb regenerálódnak. Ez a növény kifejezetten szereti a napfényes környezetet, így akár a tűző napot is bírják. Azonban fontos, hogy hetente egyszer bőven locsoljuk meg őket, hiszen igen vízigényesek. Jómagam műtrágyával és permetezéssel vigyázok rájuk – minél több tápanyagot biztosítva számukra – árulta el a hobbikertész.

Mindez meg is látszik Nagy Anita udvarán. Csodás épített környezetét már a kistelepülés polgármestere és több helybéli is többször megdicsérte, méltatta.