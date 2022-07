Kitűnő tanulók kapják az elismerést

Nemcsak utcát, parkot és iskolát neveztek el Chiovini Ferencről Besenyszögön, hanem egy díjat is alapítottak a tiszteletére. Az elismerést olyan kitűnő tanulók vehetik át, akik a közösségi életben is szerepet vállalnak, s nem mellesleg hasonlóan széles érdeklődési körrel rendelkeznek, mint maga a névadó, Chiovini Ferenc. A Vehiculum-Házban kialakított emlékszobában kis táblák is jelzik, ki érdemelhette ki a legjobbaknak járó díjat, melyet nem minden évben ítélnek oda. Idén Csajbók Kiara kerülhetett a falra, a táblácskát ő maga mutatta meg nekünk.