– Immár harmadik éve rendezünk Strandmozit a városban. A program hátteréről tudni kell, hogy évtizedekkel ezelőtt működött nálunk mozi, ám a létesítményt végül lebontották. Így hát szerettük volna feleleveníteni a filmnézés varázsát, egy kicsit újszerűbb köntösbe öltöztetve azt – avatott be a rendhagyó esemény kulisszatitkaiba a helyi művelődési ház munkatársa.

Jandácsik Pál elmondta: korábban volt olyan elképzelésük is, hogy az intézmény színháztermében retró mozira invitálják az érdeklődőket, mivel e célra már rendelkezésre állt a megfelelő filmvetítőgép. Ám végül amellett döntöttek, hogy szabadtérre, méghozzá a városi strandfürdőbe hívják a nyár, a jó társaság, a filmek, valamint a fürdőzés szerelmeseit.

Úgy gondoltuk, a filmnézés sokkal hangulatosabb akkor, ha azt egy igazi nyáresti fürdőzéssel kötjük össze. Ez az ötletünk végül beigazolódott, hiszen az elmúlt években rengetegen jöttek el

– hívta fel a figyelmet a szervező.

Jandácsik Pál arról is szót ejtett, hogy a páratlan „vízi mozit” – melyet minden évben a Magyar Fürdőszövetség által életre hívott Strandok Éjszakáján tartanak – az Abonyi Lajos Művelődési Ház és az Abokom Nonprofit Kft. szervezi, az önkormányzat támogatásával. Idén július 30-án tölthetnek el egy tartalmas estét a fürdőbe látogatók. Igazi kuriózumnak ígérkezik, hogy nem csupán a Rosszfiúk és a Jurassic Park: Világuralom című alkotást tekintheti meg a közönség, hanem szuperhősnek öltözött kaszkadőrök is szórakoztatnak majd, akik egy-egy közös fotóra is kaphatók lesznek a programon.

– A meleg vizes medencéből, de akár a partról is kitűnően lehet majd látni az este fél kilenckor kezdődő vetítéseket. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy számos család érdeklődik a rendezvény iránt, ezért igyekeztünk nekik szóló produkciókat beválogatni a repertoárba. Bízom benne, hogy mindenki tetszését elnyeri majd az idei rendezvény is – zárta mondandóját a szakember.