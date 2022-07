Nincs kint az utcanév, a házszám vagy a lépcsőház jele, esetleg a név a kapucsengőn? Ezek mind olyan adatok, melyek hiánya nemcsak a postások, hanem a mentők munkáját is megnehezítik. Az adatok pótlására hívja fel a figyelmet a Segíts, hogy megtaláljunk! elnevezésű kampány, melyet a Magyar Posta Zrt. indított, és amihez az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott.

Egy korábbi felmérésünkből kiderült, hogy országosan minden hetedik házról hiányzik a házszám, a levélszekrények csaknem felén nincs vagy nem olvasható a név, a csengő mellett pedig az esetek több mint felében nincs kiírva a név, vagy már lekopott és olvashatatlan.

– A kézbesítők többsége rutinos, jól ismeri a járását, ezért ha hiányzik is a házszám vagy a név, a legtöbb esetben akkor is tudják, mit hova kell kézbesíteni. Előfordul azonban, például szabadságok idején, hogy helyettesítik őket, ilyenkor a másik kézbesítőnek nehezebb lehet a dolga – részletezte a problémát Panulin Ildikó, a Posta szóvivője.

Számos megyei településen tapasztaltak komoly hiányosságokat

Jász-Nagykun-Szolnok megyében tizennyolc településen tapasztaltak az átlagosnál nagyobb mértékű hiányosságot. Ezek között van Szolnok, Törökszentmiklós és Karcag, valamint olyan közepes méretű települések is, mint Kunhegyes, Abádszalók, Kunmadaras vagy Tószeg. A falvak közül egyebek mellett Tomajmonostora, Tiszaörs, Nagyiván és Rákócziújfalu is érintett.

– A területi igazgatóság felvette a kapcsolatot az önkormányzatokkal, és közösen próbáltuk meg orvosolni a problémát.

A kampányban most a lakosságot kértük meg, hogy ellenőrizzék, megvan-e minden címadat a lakásuknál, házuknál, amely alapján nemcsak a postás, hanem szükség esetén a mentők vagy akár a hozzájuk látogatók is könnyen és gyorsan tájékozódhatnak

– emelte ki.

Az első visszajelzések pozitívak – erről számolt be Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa is.

Ezen a néhány percen múlhat akár egy ember élete is

– A mentők országosan naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre, vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. A cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele vagy az egyéb jelölés.

A keresgélés ilyenkor percekig is tarthat, az időveszteség pedig életekbe kerülhet.

Ez például egy pizzafutárnak sem jó, mert ennyi idő alatt kihűl a pizza, de ha életmentésről van szó, akkor néhány percen egy ember élete is múlhat – sorolta.

Fontos, hogy kollégáik lássák a házszámot, az utcanevet, illetve a lépcsőház jelölését is.

– Hiába kérdezzük a járókelőket, mert ha nem ott laknak, ők sem fogják tudni, melyik házban él, akit keresünk, az óra viszont ilyenkor is ketyeg. Legyen kint a név a kapucsengőn is, mert ha nincs, akkor elkezdünk találomra becsengetni egyes lakásokba, de ha csak a tizenharmadik család lesz az, melynek tagjait sikerül felébresztenünk, hogy beengedjenek bennünket, addigra újabb öt perc is eltelhet – vázolta a különféle eseteket Ménes Dávid.

Elmondása szerint a kampánynak köszönhetően jelentős javulás érezhető, de továbbra is kérik a lakosságot, hogy pótolják a hiányosságokat.

Levélben értesítik a helyieket a teendőkről a kis faluban

Nagyivánban is tapasztalható a Posta által jelzett probléma, az utcanév vagy házszám jelölésének hiánya. Bári Ágnes polgármester hírportálunknak elmondta: a lakókat hivatalos levélben értesítik majd ennek fontosságáról, hogy a későbbiekben ne legyen gond az egyes ingatlanok megtalálása.

Rákócziújfalu is felkerült arra a listára, ahol a hiányosság átlagon felüli. Varga József polgármester elmondta: felmérik a helyzetet és a megoldással járó költségeket. Még azt is lehetségesnek tartja, hogy az önkormányzat pótolja a táblákat, és még a felszerelésről is gondoskodnak a közeljövőben.