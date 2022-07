Rekkenő hőségben rendezték meg szombaton a Jászsági Aratónapot és Főzőfesztivált Jászapátin, a Gazda-farmon. A szervezők, Pócs János országgyűlési képviselő, a jászapáti önkormányzat és a Jászapáti Gazdakör meghívására több százan érkeztek a Jászság településeiről és az ország távolabbi pontjairól is, hogy felidézzék a kézi aratás hagyományait.

Már a kora reggeli órákban nagy volt a sürgés-forgás a rendezvény helyszínén, sorra érkeztek a főzőcsapatok, a hagyományőrzők és a vendégek. A köszöntők után az aratócsapatok torokszaggató jászsági pálinkával fokozták a jó hangulatot. Párokba rendeződtek, majd kaszával a vállukon, finomságokkal megpakolt kosarakkal aratódalokat énekelve indultak el a közeli búzatáblába.

Tizenegy csapat mérte össze tudását kézi betakarításban, az idősek mellett fiatalok is szép számmal vettek részt a versenyen.

A tikkasztó hőségben a nehéz munkához a házi kenyér, szalonna, hagyma, sajt és aludttej adta az energiát, de természetesen kalács, pogácsa és népi sütemény is terítékre került.

A jászapáti Fülöp családban generációról generációra öröklődik a kézi aratás hagyománya, a mezőgazdasági munka szeretete. Négy fiúgyermekükkel évről évre részt vesznek a betakarítás ünnepén.

– Szeretnénk a gyerekeknek átadni a régi értékeket és fontosnak tartjuk, hogy becsüljék meg a munkát. Úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés tartást ad az embernek – mondta Fülöp Ferenc.

– Már nagyon készültünk az idei aratónapra, tegnap nagymamámmal együtt sütöttük a kalácsot, ma pedig a kaszálásban segítettem – vette át a szót Ferenc kisfia, Gergely.

Az alattyáni Fekete József is megosztotta élményeit hírportálunkkal.

– Gyermekkoromat idézi fel ez a nap. Emlékszem, olyan meleg volt, hogy éjszaka jártunk ki a búzaföldre aratni. Az 1950-es években még cséplőgéppel dolgoztuk fel a gabonát. A kézi aratás során elengedhetetlen a jó csapatmunka, mely során a kaszás, a marokszedő, a kötöző, a tarlógereblyéző és a szerszámélező is tudja, hogy mi a dolga – avatott be a részletekbe.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Az értékelési szempontokkal kapcsolatban Tamás Zoltán jászkapitány, a zsűri elnöke elmondta, hogy figyelembe vették a paraszti viseletet, a kasza állapotát és szakszerű használatát, a kévék minőségét, a kötélkészítést, a keresztrakás formáját és minőségét, a tarló magasságát, valamint a paraszti arató terítéket is.

A munka után Farkas László, a jászkiséri Mezőgazdasági és Géptörténeti Magánygyűjtemény tulajdonosa egy 1920-ban gyártott cséplőgéppel tartott cséplési bemutatót. A betakarított búzát és az aratókat Maksó Péter áldotta meg, majd a program a Gazda-Farmon folytatódott, ahol a főzőcsapatok ízletes birkapörkölttel várták a munkában megfáradt aratókat.

Ebéd előtt az ünnepi beszédek sorát a házigazda Pócs János nyitotta meg. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott a támogatóknak: a rendezvény a jászsági önkormányzatok, gazdakörök, vállalkozások széleskörű összefogásával valósult meg.

Luzsi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnöke a gazdákat sújtó aszályról is szólt.

– Bízom benne, hogy a gazdák Isten kegyelméből, tudásukkal és szorgalmukkal túlélik ezt az évet és gyarapítani tudják saját környezetüket és az országot is – mondta.

Az esemény vendége volt dr. Rusvai Miklós virológus is, aki néhány szóban kitért a járványhelyzetre is. Mint mondta: a covid itt volt, itt van és itt is lesz, de aggódnunk már nem kell miatta.

Az agráriumban tapasztalható nehézségekre hívta fel a figyelmet Farkas Sándor parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes.

– Egyre komolyabb leckéket kapunk a klímaváltozás negatív hatásaiból. Emberemlékezet óta nem volt ilyen szárazság és forróság, mint az elmúlt években, egyre gyakoribbak az aszálykárok. A gabona kényszerérése miatt idén előbb indult meg az aratás. Már most látszik, hogy míg az ország nyugati részén átlagos termés várható, addig a Dunától keletre eső területeken súlyos terméskiesés van a kalászos gabonából – mutatott rá.

Hozzátette: ha a következő napokban sem lesz csapadék, akkor a napraforgó- és a kukoricatermesztésben is jelentős mértékű kiesés várható, amely már az egész ágazatra hatással lesz. A klímaváltozás mellett kitért az energiaválság, a különböző állatbetegségek, piaci zavarok és az ukrán-orosz háború negatív hatásaira is.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt tizenkét év agrárpolitikája válságállóvá tette az ágazatot, mely képes lesz a nehéz időszakot átvészelni

– fogalmazott.

Jászszentandrás aratói nyerték a versenyt

A hivatalos megnyitó után jó ebédhez szólt a nóta Fehér Endre és cigányzenekara kíséretében, közreműködött Bárkányi Adrienn és Sztruhala József. A nap folyamán a Jásztánc Alapítvány, a Muskátli Népdalkör, Jancsi bohóc műsora, illetve az Anonym Rock Band koncertje szórakoztatta az érdeklődőket. De volt pálinkamustra, fogathajtó verseny és levendulaszüret is.

Az aratóversenyt ebben az évben Jászszentandrás csapata nyerte, második Alattyán, harmadik pedig Jászapáti aratóbandája lett. Különdíjat kaptak a Pántlika ifjú aratói. A főzőversenyen első helyezést ért el Simonváros Gábor és csapata, második helyen Jászivány főzői végeztek, harmadik pedig Szmetena Róbert és csapata, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület lett. A különdíjat a Gubicz András Gazdakör vihette haza.