Többen nemtetszésüket nyilvánították ki a Zagyvaparti sétányt és a Margit-szigetet érintő fakivágásokkal kapcsolatban. Volt, aki a népszerű közösségi oldal Jászberényi Szemétszedők Önkéntes Csoportjában egyenesen barbár tettnek minősítette az eljárást, míg más véleménye szerint ugyan minden fa érték, de ha balesetveszélyes, akkor bizony ki kell vágni.

Sárközy Csabáné Béres Krisztina, önkéntes környezetvédő a fakivágások ellen tiltakozva a csoportban levelet tett közzé a város polgármesterének címezve. Ebben többek között azt írta:

megdöbbenve tapasztalták, hogy pár nap alatt Jászberényben több helyen is óriás, több tíz éves fákat vágtak ki.

Kifogásolta, hogy miért nyár közepén, a madarak és más állatok szaporodási időszakában távolították el a fákat, ha már valóban nem lehetett azokat megmenteni.

Mintha irtást végeztek volna a területen

– Készültek-e a fakivágások előtt tudományos, állapotukat feltáró és igazoló felmérések, mégpedig független faápolók által? – tette fel a kérdést.

A képviselő-testületi ülésen is téma volt az ügy. Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője szóvá tette, hogy nagyon rosszul néz ki a Zagyvaparti sétány, talán nem egyszerre kellett volna kivágni a fákat, hanem fokozatosan.

Mintha irtást végeztek volna a területen, sokkolta a jászberényieket a látvány...

– tette hozzá.

– Irtásról szó sincs. Beteg, balesetveszélyes fákat vágtunk ki. Hogy másként kellett volna ütemezni? Egyik fára sem volt ráírva, hogy mikor szakad le az ága – reagált a felvetésre Budai Lóránt. A polgármester szerint egyébként hangulatkeltés folyik az ügyben.

Pályázat segítségével pótolnák a növényeket

A fakivágás menetéről Bató Andrea, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetője adott tájékoztatást a tanácskozáson.

– Tavaly év végén felmértük a Zagyvaparti sétány valamennyi fájának az állapotát, amelyről a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. közreműködésével dokumentáció készült. A vizsgálatból kiderült, hogy a fákat egy időben ültették el, ezért koruk hasonló.

Nagy részüknél megállapították, hogy elöregedettek, egyensúlyuk megbomlott és betegek

– részletezte az osztályvezető.

Csonkolásra és kivágásra jelölték ki a fákat. Terv szerint huszonnégy fát vágtak ki, de időközben külső szakembert, fadoktort is hívtak, akivel az önkormányzat és a JVV Zrt. szakemberei bejárták a területet, és még két-három balesetveszélyes fát találtak.

Bató Andrea hozzátette: pótolni szeretnék a fákat.

Ebben az évben a MOL felhívására hetven fa beszerzésére pályáztak, melynek eredményét várják. Megtudtuk azt is, hogy folyamatban van a Szövetkezet úttól a Potyka utca – Szent Imre herceg úti hídig tartó Zagyva szakasz fáinak felmérése is. Ott is előfordulhat, hogy nagyobb mennyiségű faállományt kell eltávolítani.

Fadoktort is bevetettek a vizsgálathoz

Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy sem a városgazdálkodási osztály, sem pedig a városüzemeltető cég szakemberei nem kívánnak fákat meggyilkolni, kiirtani

Az életveszélyes fák eltávolításának célja a balesetmegelőzés.

Mint mondta, érzékelték, hogy a szakmai kérdést áthatja a politika, ezért külső szakértőt, fadoktort hívtak, aki megerősítette a helyi szakemberek vizsgálatának eredményét.