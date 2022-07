Helyszínül a „Gödör” néven ismert parkos terület szolgált, ahol nemrégiben adtak át egy újonnan létesült játszóteret is. A településen ez volt a második ilyen jellegű program, melynek fő célja a közösségépítés volt.

A főzőverseny szabályait kissé módosította az érvényben lévő tűzgyújtási tilalom, ami miatt többen úgy hitték, a programot nem is fogják tudni megtartani, így a gasztronómiai megmérettetésre kevesebben jelentkeztek, mint arra előzetesen számítottak a szervezők. A versenyzők fával ugyan nem tüzelhettek a bográcsok alatt, de a hatóságok jóváhagyásával gázégőfejes főzőeszközt használhattak a különféle finomságok elkészítéséhez. Mint Virág József polgármester hangsúlyozta, minden főzőhelynél poroltót is kihelyeztek, sőt, egy tartályban oltóvizet is készenlétbe helyeztek.

A zsűri elnökének Illés Gyula szakácsot kérték fel, aki Kiskunfélegyházáról érkezett, a bírálatban őt a helyi Halász Miklósné, Terjéki Pálné és Szabóné Arnóczki Erzsébet segítette.

A szervezők a programra kilátogató lakosokat is megvendégelték három, e célra felajánlott juhból készült birkapörkölttel. El is fogyott mind. A birkafőzők is részt vettek segítőikkel a versenyen, egyikük – "Hortobágyi" Lajos csapata – meg is nyerte azt. Érdekesség, hogy Lajos 37 évig volt birkapásztor a Hortobágyon.

A programot kirakodóvásár is színesítette, délután pedig utcabált rendeztek, ahol Falusi József citerázott, de a polgármester unokája is bemutathatta doboló tudományát.