Lázas munka és hosszas előkészületek előzték meg a hétvégi Park-partit a tiszamenti településen. A játszótér melletti parkban egy kisházat állítottak fel, mely a Cserebere kuckó nevet viseli.

– Az az ötletem született, hogy kellene a faluba egy olyan hely, ahol a gyerekek ingyen cserélgethetik egymás között a mesekönyveiket és a megunt játékaikat. Van egy kunyhónk, amit mindig az évszaknak megfelelően rendezünk be, tavasszal virágok, húsvét környékén nyuszik és tojások, majd az aratás, halloween és egyéb témák szerint. Ehhez hasonlót álmodtunk meg – mondta Kiss Erzsébet Eliza polgármester.

Hozzátette: a felépítést közös munkának tervezték, de így is két hétbe telt a munka.

Végül csak készen lett a színes mesekuckó piros tetővel. A virágokat és az ablakba a macskát magam festettem. Polcok vannak benne, berendeztük, a csúcsára májusfát állítottunk, mint a rendes építkezéskor. Még az ajtaját be lehet csukni, hogy kóbor állatok ne tudjanak bemenni

– részletezte.

A házikót szombaton fel is avatták.

– Összeolvasztottunk két rendezvényt, a romáknak minden évben van egy nap, amikor főznek, mulatoznak, mi is csatlakoztunk hozzájuk, a színpadra közös kulturális programot szerveztünk a családoknak. A nap a várakozásokat is felülmúlta – emelte ki a falu vezetője.

Finom ételek főttek, így a kisház avatásra nehéz volt a parkba csábítani a résztvevőket, ott viszont jöhetett ismét az éneklés, a tánc és a körjáték.

– A faluban több családnál is akadtak olyan plüssállatok, könyvek, játékok, melyekkel be lehetett rendezni a házat. Akkora keletje lett, hogy csak úgy vitték a gyerekek az apróságokat. Egy hiányosság van, amit be kell pótolni. Meg kell fogalmazni egy rendszabályt, amit ki is függesztünk majd, hogy az idegenek is tudják, miről szól ez az egész. Szerintem beválik – fogalmazott bizakodóan.

Az olvasás megkedveltetésére törekednek

Tiszainokán bíznak benne, hogy a Cserebere kuckó hosszú időn át képviseli majd a kitalált funkciót.

– Ingyen lehet elvinni a játékokat, van amelyik családnak nem telik ilyesmire. Bármit be lehet vinni, egy a lényeg, hogy a megunt játék találjon cseregazdára, ne dobják ki. Nem mellesleg egy újabb közösségi tér a faluban, ahol a gyerekek kedvet kaphatnak az olvasáshoz – mondta Kiss Erzsébet Eliza.

Gyereknapon a kincskeresés programeleme lehet, ahol meseolvasással töltik a délutánt, de felolvasó estek szervezésére is gondoltak.

Ez egy próba, ha azt látjuk, hogy nem vált be kitalálunk másik funkciót a háznak

– tette hozzá a polgármester.