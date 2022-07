Napjainkban egészen különös helyzeteket teremt a Tisza alacsony vízállása. Hírportálunkon is bemutattuk azt a hatalmas szigetet, amely nemrég a semmiből emelkedett ki a folyóból Cibakházánál, s amely annyira népszerűvé vált, hogy már táblákat is kihelyeztek a környéken, amelyek útba igazítják a helyszínre érkező turistákat, merre is találják a híres homokpadot.

Most viszont Szolnokon is megjelent egy, méretében jóval kisebb a Tisza belvárosi szakaszán. A híd Szandaszőlős felőli oldalán lévő pillér mellett bukkant elő a vízből. A hírportálunk által készített fotón jól látható a homokpadnak az a jelenleg még víz alatt lévő része is, amely további apadás esetén egészen biztosan kiemelkedik majd a habokból.