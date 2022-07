A választók többsége a változásra voksolt Jászárokszálláson

Antal Péterné Szerző Ildikó eddig önkormányzati képviselőként, az oktatási, sport és ügyrendi bizottság elnökeként dolgozott a városért. Pedagógus, a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese. A vasárnapi időközi választáson 40,71 százalékos eredménnyel győzött, így polgármesterként vezetheti a települést.

– Elsőként köszönetet szeretnék mondani a választópolgároknak. Összességében elégedett vagyok a részvételi aránnyal – értékelt Antal Péterné Szerző Ildikó. Mint mondta: polgármesteri programtervében és önkormányzati képviselőként eddigi munkája során is a változást, az új irányt képviselte. A választók többsége erre a változásra szavazott.

– A képviselő-testületet viszont nem cserélték le, egy új képviselő került be a helyemre. Azt gondolom, ez azt mutatja, hogy nagy a lakosok bizalma a testület iránt. Munkám során más szemlélettel és kommunikációval együttműködésre törekszem, a képviselőket már a döntéselőkészítési folyamatokba is szeretném jobban bevonni, valamint a lakossággal is szorosabb együttműködést tervezek – beszélt terveiről.

A város képviselő-testületébe Pető Judit, Gonda Csaba, Farkas Szilvia, Szerző Csaba, Fehér Lászlóné, Kaszab Zsolt, Csomor János és Kubacsek József ülhet be.

Megtudtuk azt is, hogy jogszabály szerint az alakuló ülést a választást követő tizenöt napon belül, július 22-ig kell megtartani. A polgármesteri munkakör átadás-átvételére, valamint a megbízólevelek átadására várhatóan jövő héten kerül sor.

Ismét bizalmat szavaztak a korábbi polgármesternek Tiszavárkonyban

A képviselő-testület tavaly nyáron feloszlatta magát, a pandémia miatt nem lehetett kiírni az időközi választásokat. Az áprilisi kormányhatározat alapján a július 3-ai volt az egyik leghamarabbi megvalósítható időpont, így ekkora szervezték a szavazást Tiszavárkonyban. A polgármesteri székért hárman indultak, a korábbi polgármester, a független jelölt Hegedüs István a voksok 40,36% kapta meg, így tovább folytathatja a megkezdett munkát.

– Örülök neki, hogy bíznak bennem az emberek, és a szavazók többsége mellettem tette le a voksát. Még kissé korai a részletekbe bocsátkozni a pontos terveket illetően. Úgy gondolom viszont, hogy a testület is amellett van, hogy Tiszavárkony és Tiszavárkony-Szőlő is fejlődjön – felelte megkeresésünkre Hegedüs István.

A hatfős testületet Baricza Gábor, Bognárné Szabó Melinda, Cseh János, Cserkó Erzsébet Vilma, Lyocsa Anita és Oravecz Péter alkotja majd.