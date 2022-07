A változásokkal kapcsolatban Nagy Zsuzsanna, a Szolnoki Járási Hivatal Kormányablak Osztály vezetője elmondta, július elsejétől megváltozik a rendszámtáblák formátuma, az eddigi három betű, három szám helyett egy karakterrel több, azaz négy betű és három szám szerepel a rendszámtáblákon.

Erre a változásra azért volt szükség, mert az eddig használt hat karakterből álló kiadható kombinációk száma a közeljövőben elérte volna a maximumot.

– A már forgalomban lévő hatósági jelzéseket a változás nem érinti. Az új rendszámok bevezetése felmenő rendszerben történik, azaz a járműpark természetes ütemű megújulásával fokozatosan váltják fel a régieket az új rendszámtáblák – mutatott rá Nagy Zsuzsanna.

– Országosan, így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is minden gépjármű-ügyintézéssel foglalkozó kormányablakban és okmányirodában is rendelkezésre állnak az új fajta táblák, ezek díja nem változott, sőt, az ideiglenes rendszámtáblák díja még csökkent is.

Mint megtudtuk, péntektől az ideiglenes rendszámtáblák is egyszerűsödnek.

A korábbi, például PZE rendszámok helyett egységesen I betű jelű táblákat adnak ki.

Természetesen a régi formátumú ideiglenes rendszámtáblák is használhatók érvényességi idejük végéig.

A hivatalos szervek – a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat, a nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a büntetésvégrehajtás – és a taxik is különleges rendszámot kapnak. Az első két betű taxiknál TX, a honvédségnél HA, rendőrségnél RA, mentőknél MA, a NAV esetében NA, a büntetésvégrehajtásnál pedig BA lesz.

Megmaradnak a környezetkímélő járművek világoszöld alapú rendszámtáblái és az autó kerékpárszállító eszközére szerelhető szürke alapszínű táblák is. Természetesen az ügyfelek továbbra is kérhetnek egyedi rendszámtáblát.

– Fontos hangsúlyozni, hogy a járműfajták, kategóriák és az azokra vonatkozó előírások nem változnak, csak a rendszámtáblák karakterkészlete és megjelenése – emelte ki az osztályvezető.

Az ügyintézés ideje sem lesz több, az ügyfelek élhetnek az időpontfoglalás lehetőségével, így a várakozási idő is nullára csökken.