– Amióta nem jártam itthon, teljesen megújult az iskola. Jó lenne ma ide járni... – mondta dr. Agócs László, aki a természettudományokat mindig jobban kedvelte, ennek ellenére elképzelhetetlen volt, hogy ne induljon el a versmondó versenyeken is.

Kétszer is ott lehettem a Herman Ottó Verseny országos döntőjében, és nyolcadikban sikerült is megnyernem Mándoki Erzsébet tanárnő segítségével

– mesélte az egykori diák.

Dr. Agócs László elárulta, nem szeretett szerepelni, így amikor elő kellett adni a kiselőadását a biológiaversenyen, bizony, megremegett a lába.

– A Verseghy Ferenc Gimnázium természettudományos osztályában érettségiztem, onnan vettek fel a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Az orvoslás iránti szeretetem harmadikos gimisként kezdődött, szerettem volna a biológia tudománya segítségével segíteni az emberiségnek. Ma aneszteziológusként dolgozom, illetve intenzív terápiás szakorvosjelölt vagyok. Gondolkoztam a szemészeten is, mert nekem is voltak szemproblémáim – emlékezett vissza a fiatal orvos.

Tanulmányai után a karcagi kórházban helyezkedett el, majd úgy hozta a sors, hogy kiköltözött Londonba, ott alapított családot is.

– Van egy két és fél éves kislányom és egy tizenegy hónapos kisfiam. Londonban dolgozom egy baleseti központban. Szerencsésen alakult az életem, nagyon boldogok vagyunk, bár a szüleim, nagyszüleim hiányoznak, mert ritkán tudunk találkozni. Fontosnak tartom azonban, hogy a gyerekek magyarul is tanuljanak. Kislányom egyéves kora óta beszél angolul és magyarul is. Azt veszem észre, hogy amikor a szüleimmel találkozik, feljavul a magyartudása. Nagyon érdekes figyelni a picit is, amióta hosszabb látogatáson voltak kint a szüleim, azóta csak magyarul beszél hozzám, első szava egy magyar szó, a cica volt – mesélte mosolyogva dr. Agócs László, aki szép emlékeket őriz a Kováts Mihály Általános Iskoláról.

– Jó osztályközösségünk volt, rengeteget játszottunk, barátkoztunk. Ez is ösztönzött arra, hogy támogassam iskolámat, másrészt egykori tanárom emlékét is szerettem volna megőrizni. Nekem is nagy segítség volt, amikor tanulmányaimért jutalmul táborba mehettem, én is próbálok évente egy jó tanulónak ebben segíteni.

Lévainé Kovács Rózától kaptam egy névsort, az alapján döntöm el, ki kapja a támogatást, amit jövőre személyesen szeretnék átadni

– árulta el dr. Agócs László.

– Nyolc éve keresett meg Laci. Azt kérte, segítsek abban, hogy egy kovátsos diák jutalmazásával emléket állíthasson egykori felkészítő tanárának, Mándoki Erzsébetnek – vette át a szót Lévainé Kovács Róza.

– Nyilván minden pedagógus, így én is számítok arra, hogy tanítványaim sokra viszik. Laci valóban nagyon szorgalmas diák volt, versenyzett matematikából is, de nagyon örültem, hogy sikeres lett a választott területén.Mándoki Erzsike nagyon alapos felkészítő volt, sokat dolgozott a versenyek előtt egy-egy tanítványával. Amikor 2019-ben megkaptam a Bonis Bona díjat, akkor döntöttem úgy, hogy én is befizetek egy gyermeket a kreatív fizikatáborba, és ezt azóta is minden évben folytatom – árulta el a tanárnő.