Jászboldogházán – a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint – 820 választópolgár járult urnához. A szavazatok 88,56 százalékát Koczáné dr. Fehérváry Mária (független) szerezte meg. Az idő előtti választást az indokolta, hogy Szűcs Lajos korábbi polgármester tavaly év végén lemondott posztjáról.

– Vasárnap a jogosultak közel 60 százaléka szavazott. Úgy gondolom, a nyár közepén, egy időközi választáson, ez egy meglehetősen szép részvételi arány – értékelt a falu frissen megválasztott vezetője.

– Óriási öröm, hogy a megjelent választók 88 százaléka mellettem tette le a voksát. Mindez megtiszteltetés, és nagy felelősség is egyben. Köszönöm a lakóknak, hogy ilyen aktívan kinyilvánították véleményüket, felhatalmazásuk tükrében végzem majd a munkám – folytatta Koczáné dr. Fehérváry Mária. Miután hozzátette: pillanatnyilag még Jászapáti aljegyzőjeként dolgozik, munkájának lezárásához 30 nap áll rendelkezésére. Polgármesteri eskütételére és megbízólevelének átvételére a későbbiekben, képviselő-testületi ülés keretében kerül sor.

Az új polgármester jövőbeli terveit is ismertette hírportálunkkal.

Elmondta: Jászboldogháza lakossága folyamatosan nő, a gyermeklétszám is emelkedő tendenciát mutat. Óvodájuk emiatt bővítésre szorul. Folyamatban van továbbá a faluban a művelődési ház felújítását célzó pályázat előkészítése. Nyertes beadvány esetén az önkormányzat mintegy 300 millió forintot költhetne állagmegóvásra.

– Változásokat szeretnék elérni ugyanakkor az idősügy területén, a házi segítségnyújtásban. Jelzőrendszeres karóra használatával segíthetnénk az időseknek, nyugodtabbá téve ezzel a hétköznapjaikat – vázolta a településvezető, akinek kiemelt távlati céljai között szerepel a helyi szennyvízhálózat kialakítása. – Ennek szükségességét sok fórumon jelezte már a lakosság. A beruházás megvalósításához pályázati forrásokat keresünk majd – összegzett Koczáné dr. Fehérváry Mária.

Mezőtúron az elmúlt hétvégén ugyancsak a vezetőválasztás volt a tét.

Először is köszönöm mindenkinek, aki részt vett az időközi választáson, a szavazók látták, érezték, hogy fontos döntésben nyilváníthatják ki véleményüket. És természetesen nagy öröm, hogy az emberek többsége az eddig járt utat választotta. Igazán megtisztelő számomra a mezőtúriak támogatása

– reagált a választás után Szűcs Dániel (Fidesz-KDNP), aki a szavazatok 57,85 százalékát kapta Fekécs Gábor (37,18%) és Nagy István (4,97%) előtt.

Az újonnan megválasztott polgármester terveivel kapcsolatban kiemelte, munkája során továbbra is az elődje által megkezdett utat követi.

– Kollégáimmal elsősorban a folyamatban lévő projektek befejezésén dolgozunk, amelyek mellett természetesen hangsúlyosak a már megnyert és a jövőben megvalósuló pályázati beruházások. Ezek segítségével egyébként újabb intézmények újulnak meg. Rövid- és hosszútávú céljaink között is szerepelnek természetesen a turisztikai fejlesztések, az utak felújítása is – sorolta a polgármester, aki rámutatott: továbbra is együttműködnek a helyi vállalkozásokkal, és kiemelten odafigyelnek az idősekre és a fiatalokra egyaránt. – A választás kapcsán sok emberrel találkoztam, beszélgettem, ezekből számos ötletet merítettem. Olyanokat is, amelyek akár nagyobb anyagi ráfordítás nélkül is megvalósíthatóak. Igyekszem ezeknek is teret adni – tette hozzá a városvezető, aki végül kiemelte: az eseményeket látva tudja, hogy nehéz időszak következik, ami még összeszedettebb munkát, sok esetben gyors reagálást kíván majd tőle. Mint mondta: mindent megtesz a városért és annak lakosságáért.