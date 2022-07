Jászkunság 2 órája

Kisebbre nő idén a parlagfű, de így is átkozzák majd az allergiások

Bár az aszály a parlagfű növekedését és virágzását is visszavetette, a körülbelül két hét múlva kezdődő pollenszórás így is megviselheti az allergiásokat. A megyei kormányhivatal ezért arra kéri a telektulajdonosokat, hogy idén se mulasszák el a parlagfű-mentesítést. Aki mégis így tesz, az akár milliós nagyságrendű bírságra is számíthat...

Fotós: Zantleitner Ingrid

Idén a szokásosnál korábban, vagyis már május tizenhatodika óta végeznek helyszíni szemléket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának munkatársai parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban. Az ellenőrzések október végéig tartanak. Hiába satnyábbak a tövek, a pollenszórás nem marad el – Idén a rendkívüli aszály – az allergiások legnagyobb örömére – a parlagfűre is kedvezőtlenül hat. Jelenleg zömében ötven-hetven centiméteresek a növények, de kelő, illetve nyolcvan-száz centiméteres egyedek is előfordulnak. A növények a korábbi évekhez képes lényegesen kisebbek, alig elágazóak, virágbimbó kezdemény csak a növények öt-hét százalékán látható. Ám bármennyire satnyábbak idén ezek a növények, a pollenszórás ezúttal sem marad el, az arra érzékenyek szenvednek majd a parlagfű pollenjétől – áll a kormányhivatal közleményében. Mint írják, a tömeges pollenszórás általában július végén kezdődik, augusztus közepére csúcsosodik ki. Ez az állapot szeptember derekáig eltart, majd ezután rohamosan csökken a virágpor mennyisége. A parlagfű pollenszórásának megakadályozására jogszabály kötelez minden földhasználót, kerttulajdonost, vagyis, minden olyan kül- és belterület kezelőjét, ahol a parlagfű megtelepedhet. Ez azt jelenti, hogy a használatukban, tulajdonukban, kezelésükben lévő területeken kötelesek megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk. Ötmilliós bírság is járhat, ha nem irtjuk ki A jogszabály betartását belterületen a jegyző, külterületen az ingatlanügyi hatóság ellenőrzi. A mulasztókkal szemben növényvédelmi bírságot szabnak ki. Ennek összege tizenötezer és ötmillió forint között lehet. A bírság mértékének megállapításakor figyelembe veszik a parlagfűvel fertőzött terület nagyságát, a borítottság mértékét. Súlyosbító körülmény, ha a parlagfüves rész lakóterület, üdülőövezet, iskola, óvoda, közintézmény közelében van. Aki parlagfű fertőzést, különösen virágbimbós vagy virágzó parlagfű növények jelenlétét észleli, külterületi telek esetében a földhivataloknál, belterület esetében a jegyzőnél tehet bejelentést. Erre a célra a Parlagfű Bejelentő Rendszer elektronikus felülete is rendelkezésre áll. Ötvenöt esetben rendeltek el kényszerkaszálást Az elmúlt évben a Földhivatali Főosztály munkatársai kilencvenhárom alkalommal végeztek ellenőrzéseket a megyében. Ezek során száztizenkilenc jegyzőkönyvet vettek fel, és összesen száztizenhárom hektárnyi területre vonatkozólag indult eljárás a mulasztókkal szemben. – Tavaly ötvenöt földhasználóval szemben rendeltek el kényszerkaszáltatást. A parlagfű elleni kötelező védekezések elmulasztása miatt hatvannyolc növényvédelmi bírságot szabtak ki a hivatal szakemberei, közel három és fél millió forint értékben – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

