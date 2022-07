Zenei tábort tartottak a Csokonai utcai óvodában. Péter Lászlóné táborvezető óvodapedagógus kollégái a tánc, a zene és a rajz segítségével fejlesztették a gyerekek képességeit. A tábor jó alkalom volt a kicsik szocializációs készségeinek megerősítésére is az iskolakezdés előtt. Fontosnak gondolták a helyi értékek megismertetését is, így a gyerekek a Kun Lovardába is ellátogattak, ahol az állatok gondozását figyelték meg. A Lombkorona Sétányon pedig a nyári erdő hangjait gyűjtötték össze, miközben megtanulták, hogyan kell helyesen viselkedni az erdőben.