Hét esztendőt még be nem töltött gyermekektől kezdve a hetvenen túli korosztályok részére rendezték meg helyi civil szervezetek a hagyományos Auriga Erdei Futóversenyt a közelmúltban. A szervezők két kimaradt „pandémiás év” után rajtoltatták el a többkategóriás mezőnyt az eseménynek helyszínt adó Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben.

Az Auriga Életmód Rekreáció és Tömegsport Egyesület, valamint az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete – a 16 éve alakult Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) tagjai – 2022-ben is megrendezték – immáron kilencedik éve – az Auriga Erdei Futóverseny-sorozatot. Szabovik Zoltán rendezvényszervező hírportálunk érdeklődésére elmondta: a CVK évek óta az egészséges életmódra nevelés szellemében hirdeti meg programjait fiataloknak és szépkorúaknak egyaránt.

– Az Auriga Erdei Futóverseny célja mit sem változott az elmúlt években. A családok, közösségek részére kiváló feltételrendszerek mellett és remek környezetben átélni a mozgás örömét. Programunk, mely több civil szervezet összefogásán alapul, a helyi önkormányzat családbarát törekvéseivel is összhangban van, illetve az egészségügyi szakmai program célkitűzéseit is erősíti. A résztvevők a megye huszonegy településéről rendszeresen látogatják rendezvényünket, zömében családok. Ebben az évben egy olyan család tagjai is rajthoz álltak, amely négy generációt vonultatott fel. A futást több korosztályban és kategóriában négy távon (1,6 km, 2,75 km, 5,5 km, 11 km) teljesítik az indulók. A versenyt minden évben díjátadó gálával zárjuk – beszélt az idei rendezvényről a főszervező.