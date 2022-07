A közösség tagjai rendszeresen készítenek aprósüteményt és kalácsot a különböző összejövetelekre. Ez adta az ötletet, hogy összegyűjtsék a finomságokat az utókor számára. Mintegy 30 egyesületi tag vállalta, hogy elkészít egy-egy süteményt, aminek a receptje lehet, hogy már le volt írva valahol, de időközben változhatott az alapanyagok minősége, aránya és az összeállítás folyamata.

A könyv előkészítése folyamatban van, a napokban elkezdődött a kiadványban megjelenő sütemények és kalácsféleségek sütése, valamint fotózása. Az egyesület idén karácsonyra szeretné megjelentetni a könyvet, amelyben bemutatják a sütemények készítőit, a recepteket és a finomságok történetét is. Az újdonságok mellett hagyományos sütiket, helyi ízeket is felfedezhet majd az olvasó a könyvben. Minden bizonnyal akad olyan sütemény is, amelynek receptje generációról generációra öröklődik a családban és különleges történetet, kedves emléket őriz.