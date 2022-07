Nem mindennapi jelenségnek lehetnek tanúi mindazok, akik megyeszerte lesétálnak a Tisza partjára. A fokozatosan visszahúzódó folyó most medrének olyan részleteit is megmutatja, amiket az év nagy részében emberi szem nem láthat. Különleges természeti alakzatok, és rég a folyóba veszett ember alkotta tárgyak is napvilágra kerülnek.

Jól kivehetővé váltak az egykori szolnoki török kori híd maradványai is, amelyek a Tisza kivételesen alacsony vízállása miatt most talán jobban megfigyelhetőek, mint eddig bármikor. Képgalériánk az építmény néhány részletét örökítették meg, több közülük mindössze néhány centiméterrel a víz felszíne alatt hever.