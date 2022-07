Fialka György egykor maga is élversenyző volt, jelenleg a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KTVHESZ) elnöke. Versenyzői múltjának köszönhető, hogy az ifjú Gyuri bekerült a világbajnoki csapatba 1997-ben.

Ez volt az első esztendő, amikor U15-ös magyar csapat világversenyen vett részt

– mutatott rá Fialka György. – A MOHOSZ ötlete volt, hogy abban az évben indítsunk „kadettcsapatot” is a nemzetközi megméretésen. Ez volt az első ilyen alkalom, így nem is tartottak semmiféle válogató versenyt, hanem az akkor élmezőnynek számító nemzeti válogatott tagjainak a gyerekeiből állították össze a csapatot. Magam is ismert versenyzője voltam a magyar horgásztársadalomnak, így kaptam a felkérést. A fiam tizenegy éves és öt hónapos volt ekkor, persze már egész fiatalon megismertettem a horgászat örömeivel – árulta el.

– Csépán laktunk, és a világverseny előtt Kunszentmártonba jártunk át gyakorolni a Körösre, az úgynevezett Farkas-kanyarba. Ott voltak leginkább hasonlóak a körülmények ahhoz a vízhez, ahová készültünk. Amikor kiutaztunk, a bajnokság előtt egy hétig edzések voltak, hogy a résztvevők kitapasztalják a helyi viszonyokat.

És meg kell valljam, olyan körülményes volt ott halat fogni, hogy három napig nem is sikerült...

– idézte fel mosolyogva.

– Ez a víz tulajdonképpen egy szűk medrű, erős sodrású csatorna volt, villamosenergiát termelő turbinák alatti szakasz körülbelül kétméteres vízmélységgel. Nem tudtuk, hogy mi az uralkodó halfaj, de minden edzésnek az a lényege, hogy felderítsük, milyen halat lehet nagy tömegben fogni. Az egyéniben végül harmadik helyet elért ifj. Barna Szilárd apukája talált rá a megoldásra. Csontkukacokat lőtt a vízre, és amire elérték a meder fenekét, addigra vagy harminc métert vitte őket a víz. És ott fogni kezdték a paducokat a versenyzőink. Így jöttünk rá, hogy paducra érdemes horgászni – részletezte.

– Az első versenynap után negyedik helyen álltak a gyerekeink, minimális ponttal lemaradva. A második nap este egy beszélgetés keretében vitattuk meg, miként lehetnének még eredményesebbek. Az ezt követő napon beértük az élen álló csapatot.

Súlykülönbséggel nyerték meg a fiúk a világbajnokságot

– emlékezett vissza a szép siker történetére.

Ifj. Fialka György azután itthon is rendszeresen szerepelt versenyeken, méghozzá eredményesen. Majd egy másik nemzetközi megméretésen is elindult, a 2000-ben Firenzében rendezett világjátékokon.

– Gyurinak ez volt az utolsó korosztályos versenye, mert kora miatt a következő évben már nem tudott a válogatott tagja lenni. Firenzében is nagyon jól szerepelt a csapat, második helyen végzett a házigazda olaszok után. Ez tulajdonképpen egy világbajnoki ezüstéremmel ért fel – szögezte le Fialka György.

Gyuri földi pályafutását is a vízparton fejezte be.

– Csépán az volt a szokás, hogy ahány éves a horgászegyesületünk, annyi órás versenyt rendeztünk. 2007-ben ötvenkét évesek voltunk, így tehát ötvenkét óráig tartott a maratoni verseny. Ennek éjszakáján történt a fiammal a tragédia, éjjel nulla óra öt perckor megállt a szíve. Ráadásul nem is vettük rögtön észre, mert éjszaka nem járnak arra emberek, csak bizonyos időközönként sétálnak végig oda-vissza a parton.

Mire odaértek Gyurihoz, már nem tudtak segíteni rajta...

– mesélte elcsukló hangon.

– Beleesett a vízbe is. Annyit lehetett rekonstruálni, hogy felállt a horgászszékéből, és elvesztette az eszméletét – avatott be a végzetes éjszaka történéseibe az édesapa.

Gyuri emlékére minden évben rendeznek versenyt. Ötévente nagyobbat, a többi alkalommal pedig kisebbet, baráti körben.

Idén a csépai versenypálya állapota nem tette lehetővé, hogy ott rendezzék a tizenötödik évfordulóra tervezettet. Így Szénási Béla – a szövetség versenysport-bizottságának elnöke – javasolta a szolnoki Alcsiszigeti Holt-Tisza versenypályáját.

De vajon hogyan éli meg apaként az emlékversenyeket?

– Hát... úgy, mint a többi napot. Nem titkolom, minden nap Gyuri emlékével ébredek és fekszem. Az a vigaszom, hogy született egy kislányom is, aki jelenleg tizenkét éves. Csak az a szomorú, hogy 2019-ben az anyukája meghalt, így kettesben maradtunk. Nehéz... – sóhajtott fel.

Egy 2004-ben készült kép. Ifj. Fialka György elöl balról a második, mellette édesapja

– Férfiember egy fiúval talán könnyebben boldogul, egy most serdülő kislánynak én mégis milyen tanácsokat adhatnék…? A kislányom nem horgászik, még a versenyre sem jött el. Nagyon nehezen emészti meg ezeket a haláleseteket. Én anno a fiam halála után a munkába menekültem. Csépa polgármestereként minden időmet a település ügyes-bajos dolgaival töltöttem.

Reggeltől estig dolgoztam, hogy minél kevesebb alkalmam legyen felidézni mélységeiben a tragédiát.

Persze élénken él bennem a fiam arcképe, a mozdulatai, a szólásai. A történteknek nem voltak előjelei, rendkívül jó sportoló, jó munkabírású, szorgalmas fiú volt. Szép jövő állt előtte, másodéves jogász hallgató volt. Sajnos, nagyon fiatalon el kellett mennie... – mondta könnybe lábadt szemmel Fialka György.

Tiszteli a múltat, és most a szövetség eredményeiért dolgozik

– Azt vallom, a múltat tisztelni kell, a jövőt meg építeni – hangsúlyozta Fialka György. – Ahhoz pedig, hogy előre tudjunk lépni, tenni is kell, magától nem fog menni. Én pedig az a fajta vagyok, aki nem tud nyugton ülni. Mindez régen is igaz volt rám, ahogyan most is, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnökeként. Hál’ Istennek nagyon jó kollégáim vannak, Donkó Péter ügyvezető igazgatónk kiváló szakember, ennek köszönhetően rendkívül eredményes munka folyik nálunk.

Törekedni kell arra, hogy a fiatalokat bevonjuk a munkába.

– A legutóbbi értékelésnél a szövetségek rangsorában a negyedik helyen álltunk, a tizenkettedik helyről fejlődtünk fel ide, és ez magáért beszél. A MOHOSZ-szal is nagyon jó az együttműködésünk, általában ötéves ciklusban két világbajnokság szervezését kapjuk meg, és akárkinek nem adják oda. Természetesen a fiam emlékét is őrizzük a csépai sporttársakkal, a következő években is szervezünk emlékversenyeket – magyarázta Fialka György.