A meteorológiai előrejelzések szerint megyénkben akár a negyven fokot is elérheti a csúcshőmérséklet szombaton, ráadásul már az éjszaka sem hoz felfrissülést, még hajnalban sem sok helyen megy majd húsz fok alá a hőmérséklet. Mindez amiatt történik, hogy a Skandináv-félsziget déli részén található ciklon előoldalán tódul be a meleg levegő a Kárpát-medencébe. Már pénteken is van esély a 40 fok elérésére, de a hőség majd szombaton fog tetőzni, ekkor pedig jó eséllyel a napi maximum-hőmérséklet rekord (39 fok, Békéssámson) is megdőlhet.

Ezen a napon már nagy esély van a 40 fok átlépésére is.

S hogy milyen hosszú távú hatása lehet a szombatihoz hasonló elképesztő forróságnak? Dr. Zsembeli József, a MATE Karcagi Kutatóintézet igazgatója hírportálunknak elmondta, a mért adatok is azt mutatják, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága növekszik, tartósan emelkedett a hőségnapok száma a térségben. A szombatra várt 40 fok körüli hőmérséklet, és minden egyes hasonló nap is azt eredményezi, hogy az éves középhőmérséklet emelkedik. Jelenleg több mint másfél fokkal magasabb az elmúlt évtizedekhez képest, ami nagyon jelentős növekedésnek számít, jelezte az igazgató.