Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) honlapján napi szinten nyomon követhető az aktuális vérkészlet, melynél a kritikus szint, ha három napnál kevesebb áll rendelkezésre. A napokban például A+, B+, AB+ készítményből öt vagy annál több napra elegendő van, míg 0+, A-, B- és AB- esetén négy napot jelölnek, a legkevesebb 0- típusú vérből akad, mely a jelzés szerint három napi igényt elégít ki, mely már a kritikusan alacsony szint felé közelít.

Nyáron sem szabad megfeledkezni tehát az önzetlen segítségnyújtásról, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete is rendszeresen szervez ilyen idő tájt kampányokat.

– Az országos vérkészlet szinten tartásához naponta 1600–1800 véradó jelentkezésére van szükség. Az OVSZ és a Magyar Vöröskereszt ehhez naponta országszerte 50–60 helyszínen biztosít véradási lehetőséget – tájékoztatta hírportálunkat a szolgálat kommunikációs osztálya.

Tapasztalataik szerint a koronavírus-járvány ötödik hullámának csillapodásával visszatértek azok a véradók is, akik valamilyen módon érintettek voltak a fertőzésben, így az ilyenkor szokásos véradói létszám nem csökkent drasztikusan.

Kényelmesen, néhány perc alatt foglalható időpont

– A nagy szabadságolási időszak később, július-augusztusban érezteti majd hatását – kaptunk tájékoztatást az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs osztályától.

Az OVSZ már tavasszal is több sikeres országos kampányt szervezett, és a nyári időszakra a Vöröskereszttel további hasonlóra készülnek, hogy a lehető legtöbb véradót elérhessék a megyénkben is. Jól bevált gyakorlat, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján név és e-mail-cím megadásával néhány perc alatt foglalható időpont – például a szolnoki területi intézetbe is. A helyszínre érkezést követően, az adatok egyeztetése és a dokumentumok kitöltése után vizsgálat dönt a véradás tényéről. A következő alkalmak helyszínéről és időpontjairól hírportálunkon is rendszeresen tájékozódhat!