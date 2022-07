Július 8. és 10. között immár második alkalommal lesz Open Roomli Fesztivál Jászberényben. A háromnapos rendezvényen a szórakoztató programok mellett fókuszba kerül a helyi kreatív gazdaság és kultúra is. A szervezők számos zenei, színházi, családi- és gyermekprogrammal, kézműves foglalkozással várják a látogatókat a városközpontban, de lesz kreatív piac és gasztronómiai kavalkád is.

A belépős koncertek helyszíne a Főnix Műhelyház és Terasz, az ingyenes koncerteket pedig a Déryné Rendezvényház előtti színpadon, a Roomli pódiumon rendezik meg.

Három kiemelt nagykoncert lesz. Pénteken fellép a 30Y, szombaton a Pál Utcai Fiúk együttes ad koncertet, vasárnap pedig a Bohemian Betyars szórakoztatja a közönséget. A helyi előadók mellett fellép többek között a Takáts Eszter Acoustic Band, a Rituális Rémtettek, az egy5egy zenekar, Ed Philips and the Memphis Patrol, Teddy Harpo, a Yukatengi, a Cool and the Jazz, a Robimpro Műhely, Mészáros Péter és Pion István slammerek, a Dvorák&Patka Színház és a Tintaló Társulás is.