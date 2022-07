Az éber revizoroknak „nem jár nyári szünet”: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai júliusban a vendéglátóhelyeket, cukrászdákat, fagylaltozókat, valamint a közterületeken, strandokon, fürdők területén értékesítőket ellenőrzik kiemelten. A NAV által közzétett adótraffipax tanúsága szerint a szakemberek szokás szerint a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését veszik górcső alá a helyszíneken.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy az adóhatóság emberei továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást a megye építkezésein, illetve azt is hangsúlyozza, hogy a fentebb közzétett információk nem zárják ki annak lehetőségét, hogy máshol ne lehetnének ellenőrzések a Jászkunságban a nyár folyamán.