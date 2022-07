A Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület első alkalommal rendezte meg napközis tábor jellegű egyhetes Gyermek Horgászfoglalkozását a 8-14 éves korosztálynak. A július 4-8. között megtartott programban tizenheten vettek részt, és nemcsak fiúk, hanem két kislány is.

Régóta érlelődött már bennünk egy ilyen nyári program gondolata

– árulta el Bedekovics László, az egyesület elnöke.

– A mai gyerekeket nagyon nehéz kicsalogatni a szabadba a videojátékok mellől, de úgy tűnik, sikerült. A gyerekek nagyon élvezték a horgászást. A foglalkozások délig tartottak, de sokan tovább ott maradtak a tónál, hogy még pecázhassanak egy kicsit. A szülők is örültek, hogy felálltak végre gyermekeik a számítógép, okostelefon, internet mellől, hiszen fontos, hogy kiszabaduljanak a természetbe is a vakáció alatt.

A foglalkozásokra olyanok is jelentkezhettek, akik még soha nem horgásztak, mivel a foglalkozások a legalapvetőbb ismeretek elsajátításával indultak. A gyerekek – Nyolczas Krisztián horgász útmutatásával – megismerkedtek a horgászat alapjaival, a horgászmódszerektől kezdve a horogkötésig, szerelék összeállításáig. És persze az egyes halfajokat is megtanulták felismerni. A kis pecások örömmel vették kézbe a kifogott ficánkoló zsákmányt is.

A program záróakkordjaként horgászversenyt is rendeztek a gyerekeknek, ahol a gyakorlatban adhattak számot az elsajátított ismeretekről. S hiába él azt a köztudatban, hogy a horgászat jellemzően a fiúk sportja, a tapasztalat erre most is rácáfolt. A megmérettetésen ugyanis az egyik kislány, Bereczki- Nagy Alexandra bizonyult a legügyesebbnek.

– Az biztos, hogy a gyerekek jól érezték magukat, már most többen jelezték, hogy jövőre is szívesen részt vennének hasonló foglalkozásokon – mondta Bedekovics László. – Nekünk is öröm volt látni, milyen élvezettel vették kézbe a horgászbotot. Látszott, hogy leköti őket a pecázás, jól megvoltak számítógép nélkül is.

Lelkesen versenyeztek a gyerekek

A horgászversenyen Bereczki-Nagy Alexandra szerezte meg a győzelmet. A második helyezésnek Szabó Barnabás örülhetett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Villás Ádám állhatott fel.

A gyerekek célbadobásban is összemérhették ügyességüket, e versenyszámban Villás Ádám jeleskedett. A gyerekeknek természetesen ajándék is dukált. Díjazták a legaktívabb résztvevőt is, aki Ötvös Júlia volt.