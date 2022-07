– A megyei védelmi bizottság mellett működik a megyei oltási munkacsoport. Hogyan látja a szervezet feladatvégzését?

– Az elmúlt közel 2,5 évben szinte éjjel-nappal dolgoztak a megyei oltási csoport és a Népegészségügyi Főosztály kollégái, valamint mindazon munkatársaim, akik közvetve vagy közvetlenül segítették megyei tisztifőorvos asszony és csapata munkáját. A lehető legnagyobb erőket mozdítottuk meg a mintavételekre, majd az oltások megszervezésére, a védőeszközök tárolására. A kórházakban, a mentőszolgálatnál emberfeletti küzdelem zajlott. Megfeszített munkát végeztek az orvosok, a háziorvosok, az ápolók. Köszönet illeti őket az életmentő munkáért.

– A koronavírus okozta járvány, majd a háború gazdasági következményei jelentős hatással vannak a magyar családok mindennapi életére. Milyen intézkedések segítik a családokat?

– A magyar családok védelme érdekében a kormány döntött az eddig elért eredmények megvédéséről, mint a családtámogatások, a munkahelyek, a 13. havi nyugdíj, a lakossági rezsicsökkentés, valamint a családokat védő árstopok fenntartásáról. Utóbbiak kapcsán a kormányhivatalnak meghatározó szerepe van a családok megvédésében, hiszen hatóságként mi ellenőrizzük, hogy azokat a szolgáltatók, kereskedők valóban betartják-e. Tapasztalataink pozitívak, a kereskedők általában szabálykövetőek. Ellenkező esetben kollégáink határozottan lépnek fel a szabálysértő magatartással szemben.

Nem engedjük, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát.

– Emellett a kormány több családtámogatási lehetőség igénybevételének meghosszabbításáról rendelkezett: a FALUSI CSOK 2022. év végéig történő meghosszabbításáról, valamint a babaváró kölcsönkérelem benyújtási határidejének kiterjesztéséről. Lakáscélú állami támogatás keretében a jelzáloghitellel rendelkező családok gyermek születésekor állami támogatásban részesülhetnek. A pandémia, illetve a háború ideje alatt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítása folyamatosan biztosítva volt, egészségi állapotra hivatkozással a veszélyhelyzet megszűnéséig ellátás megszüntetésére nem került sor.

– Megyénkben sok család él az agráriumból, a mezőgazdaság súlya az országos átlag csaknem kétszerese. Hogyan látja a megyei gazdálkodók helyzetét?

– A jelenlegi csapadékszegény időjárás megnehezíti a gazdálkodók életét. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az aszálykár bejelentések száma és a területek nagysága. A pillanatnyi helyzet jól mutatja a megyei agrárium kitettségét a környezeti hatásoknak. Akár aszály, akár belvizes állapot alakul ki, megyénk gazdálkodói érintettek benne, ezért jelentős erőforrásokat kell fordítani a környezeti hatások kivédésére és a kialakuló helyzetek kezelésére. Az első számú fejlesztési cél a vízgazdálkodás szempontjainak érvényesítése, és az öntözés fejlesztése kell, hogy legyen, de emellett az agrárkár-enyhítési rendszer segítséget jelent a gazdálkodók számára. A pandémiát követően felértékelődött az élelmiszerek és az azt előállító agrárgazdaság szerepe, amit a háborús helyzet még inkább fokozott. Az ágazat minden szereplőjének közös érdeke a működőképesség fenntartása. 2027-ig háromszor annyi forrást biztosít a kormány vidékfejlesztésre, mint a korábbi években. A megyei kormányhivatalokra kiemelt szerep hárul a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a magyar vidék fejlesztését célzó támogatások hatékony felhasználása során. Magyarország eddigi legnagyobb vidékfejlesztési programjának sikere nagyban múlik kollégáinkon, de tudom, hogy felkészültségüknek és elhivatottságuknak köszönhetően megoldjuk majd ezt a történelmi léptékű feladatot.

– A kormányablakokban folyó munka, az ügyintézés jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban, egyre inkább a digitalizáció kerül előtérbe. Mi ennek az oka?

– Az ügyfeleink igényeihez, a gyorsan változó gazdasági elvárásokhoz és a 21. század technológiai követelményeihez igazodva kapnak egyre nagyobb hangsúlyt az elektronikus ügyintézési lehetőségek. Napjainkban jogos kérés és elvárás, hogy az állampolgárok ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék.

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb digitális fejlesztése az ingyenes e-bejelentő szolgáltatás, amely otthonról is lehetővé teszi az adatváltozások és a közműátírások intézését.

– Egyetlen oldalon keresztül, online jelenthetjük be személyes adataink változását a velünk szerződésben álló közműszolgáltatóknak. 2023-ban teljes mértékben elektronizálttá válik az ingatlan-nyilvántartás, csökken Magyarországon a földügyi eljárások átfutási ideje és költsége. Ez önmagában is hatalmas mértékben járul hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez, az ingatlanforgalom biztonságához. Az elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítésével együtt továbbra is nagy az igény a személyes kapcsolatra. Az emberek bíznak a kormányhivatalokban, kormányablakokban, az ott dolgozó kollégáinkban. Ezt a bizalmat tovább szeretnénk építeni. Folyamatosan bővítjük az ügyintézési-hálózatot, figyelünk az infrastruktúra fejlesztésére, az ügyfélbarát környezet kialakítására.

– Mit tartogat a jövő? Milyen újabb fejlesztéseket, újításokat terveznek Jász-Nagykun-Szolnok megyében?

– 2021 októberében Tiszaföldváron nyitottunk meg kormányablakot, idén ősszel pedig Újszászon nyílik. Automatikus ügyintézést biztosító eszközt telepítünk Szolnok két kormányablakába. A nap 24 órájában üzemelő ügyfélpont a legnépszerűbb ügyek, mint például személyazonosító igazolvány, útlevél igénylés intézését segíti. Az ehhez szükséges eszközök telepítése már befejeződött.

Időszerűvé vált a közlekedési műszaki vizsgacsarnok felújítása, a beruházások folyamatban vannak, a nyár végétől megújult technológiájú, modern helyen várjuk vizsgára a gépjárműveket.

– A települések lakosai közül sokan veszik igénybe a kormányablakbusz nyújtotta szolgáltatásokat. Annak érdekében, hogy még többen intézhessék helyben személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket, 2023-ban még egy buszt szerzünk be. Az ügyfélbarát, szolgáltató állam kiépítésének feladata valójában sosem fejeződik be. Mindig lesznek új kihívások, új lehetőségek és új elvárások. Hiszem, hogy stratégiai partnerei kell legyünk a gazdasági szereplőknek és az ügyfeleknek. Ezt a partneri viszonyt szeretnénk előtérbe helyezni jövőbeni munkánk során, mint ahogyan tettük ezt az elmúlt esztendőkben is.