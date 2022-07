A Varga Katalin Gimnáziumban 1962-ben végzett 4. osztályos diákok a napokban ünnepelték bizonyítványuk átvételének hatvanadik évfordulóját. Ahogyan minden alkalommal, úgy ezúttal is az osztállyal tartott a kilencvenötödik évében járó szeretett osztályfőnökük, Földes József tanár úr.

– Sajnos az osztálylétszám mára huszonhétről tizennyolcra csökkent. A hőség és a meglévő betegségek miatt hét osztálytársunk nem vállalta a több órás vonatozást Szolnokra – tájékoztatta hírportálunkat a közelmúltbeli program apropóján Molnárné Balogh Éva és Vargáné Tóth Margit.

Az esemény szervezői azt is felidézték, hogy az utóbbi időkben évente találkoztak az ország különböző tájain.

– Bátaszékre, Balatonalmádira, Pápára, Budapestre, Debrecenbe, Mezőkeresztesre, Jászjákóhalmára és Rákóczifalvára szórt szét bennünket a sors. Ha tehetjük, meglátogatjuk egymást. Tarka a kép a foglalkozások terén is. Van köztünk kiváló fodrász, gyógyszerész-asszisztens, banki tisztviselő, könyvtáros, valamint irodai adminisztrátor – sorolta Vargáné Tóth Margit, majd hozzáfűzte, a felsőoktatásban tizennégy társuk végzett. A választott szakok alapján a tanulmányok színhelyei között szerepel Székesfehérvár, Budapest, Debrecen, Szeged és Eger is.

Az ünnepi torta dísze az egykori vargás sapkajelvény mása volt Beküldött fotó

Mint megtudtuk, nyolc diáktárs pedagógusként került ki az iskolapadból, ők német, magyar–történelem, biológia, földrajz, testnevelés, matematika, illetve fizika és kémia tantárgyakat oktattak.

A szervezők arról is beszámoltak, hogy az elmúlt években több közös kiránduláson is részt vettek. Elutaztak Kecskemétre, Szegedre, Esztergomba, Gyulára, Székesfehérvárra, ezzel is gyarapítva ismereteiket és erősítve összetartozásukat, kapcsolatukat.

– Diáktársi élményeinket a mai napig megőriztük, és erre alapozva erős a kötelék köztünk. Valójában minden találkozás igazi feltöltődés számunkra. Törődünk egymással, támogatjuk egymást érzelmileg és fizikailag egyaránt. Vigyázunk arra, hogy ez az önzetlen és szeretetteljes kötelék a lehető legtovább megmaradjon – zárta mondandóját Vargáné Tóth Margit.