Felrobbantotta a „cukiságbombát” a Magyar Közút: a cég munkatársai videóra vették a néhány hete, Jászberénynél megmentett kiskutya, Emká első fürdetését.

Néhány hete számolt be arról hírportálunk, hogy a Közút jászberényi dolgozói egy kidobott kiskutyát mentettek meg, majd fogadtak örökbe a mérnökségen.

Később a csöppség az online szavazásuk során a nagyon egyedi Emká nevet kapta, a cég nevének rövidítése után. A videóból is kiderül, hogy azóta is nagyon jó sora van a kis Emkának, már-már el is van kényeztetve...