– Hogyan élte meg az abonyi versenyt?

– Nagyon izgalmas futamokon vagyok túl, az elődöntőben és a döntőben egyaránt nehéz sorsolást kaptam. Előbbinél két másik, rendkívül erős ló is egy futamban szerepelt velem. A döntőben pedig megkaptam a négyes pályát, ami szerintem a legnehezebb volt.

Szerencsére azonban mindkét futamban sikerült szépen helytállni, kitűnően elkaptuk a startot, és jól fogtuk a falat is.

– Vicces remekül vágtázott. A pálya adottságai különösen tetszettek, jó volt a talajminőség és a szervezésre sem lehetett panasz.

– Új lóval mérette meg magát, korábban viszont Marokkó nyergében ért el kimagasló sikereket. Miért váltott?

– Marokkó és Vicces egyaránt az edzőm, Petrik Tamás lovai. Viccesről tudni kell, hogy ő az, akivel Tamás 2017-ben megnyerte a Nemzeti Vágtát, tehát nagy lehetőséget láttunk benne. Emellett gyorsabb is, mint Marokkó.

– A Hősök terén rendezendő Nemzeti Vágta milyen előzetes felkészülést kíván meg?

– Az abonyi megméretés után Vicces kapott egy rövid pihenőt, ám most már ismét a tréning kerül előtérbe. Igyekszünk úgy felépíteni az edzésmunkát, hogy épp a budapesti vágtán legyen a legjobb formában. Ez mindennapos elfoglaltságot jelent számára. Vannak versenyszerű edzéseink és vannak technikai, erőnléti alkalmak. A legfontosabb, hogy minden nap mozgásban tartsuk.

– Számított rá, hogy Abonyban a döntőig menetel majd?

– Őszintén szólva nagyon izgultam, nem tudtam pontosan, miként szerepel majd Vicces. Természetesen számoltam azzal, hogy bízhatok egy jó eredményben, ám azt távolról sem hittem volna, hogy a döntőben esélyes lehetek a végső győzelemre. Ennek oka elsősorban az, hogy a négyes pályát kaptuk. Amikor ezt megtudtam, az ötlött fel bennem, hogy „igen, ennyi volt, itt a vége”. A dolgok azonban kedvezően alakultak.

Marokkó és Vicces között a legnagyobb különbség, hogy míg az előbbitől lényegében senki nem várt nagy eredményeket, utóbbitól már jelentősebb sikereket remélnek. Éreztem is magamon ezt a nyomást, hogy vele különösen is jól kell teljesítenem.

– Sokat jelentett a hazai szurkolótábor?

– Egyértelműen. Hálával tartozom azoknak, akik mindvégig buzdítottak a pálya széléről, és azoknak is, akik önzetlenül támogattak Abonyban. Óriási megtiszteltetés, hogy a vágtán ilyen sok ember szorított értünk. Mellettük köszönet illeti Petrik Tamás edzőmet is, aki nélkül egészen biztosan nem értem volna el ezt a sikert. Korábbi szép eredményeimet is mind neki köszönhetem.

– Várható, hogy a jövőben is Abonyt képviseli a futamokon?

– Ha nem szeretnének megválni tőlem, akkor feltétlenül. Amióta indulok a vágtán, mindig az abonyi színeket képviselem. Az első perctől kezdve hittek bennem, és mindenki nagyon kedves volt hozzám. Így a válaszom nem is lehet más, minthogy továbbra is büszkén vinném jó hírét a településnek.