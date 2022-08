Bár az árak emelkednek, mégsem csappan a tömeg a bevásárlóközpontokban. Többen tudatosan keresik az olcsóbb megoldásokat, ezért hajlandóak a minőség tekintetében kompromisszumot is kötni.

Az ár-érték arány most még inkább meghatározóvá vált. A Magyar Nemzeti Bank megállapította: az ország lakosai előrehozott vásárlással védekeznek a drágulás ellen. Így egy-egy termékből több is a szatyorba kerül, ha azt sejtik, hogy rövid időn belül ismét emelkedni fognak az árak. Márpedig az utóbbi hetek éppen ezt mutatják. Egy kiló kenyér legalább hatszáz forint, mely tovább drágulhat. A pénzükért kevesebb terméket vihetnek haza a vevők. Mindettől függetlenül a bevásárlóközpontok mellett a megyebeli kisebb üzletek forgalma is alig változott.

Folyamatos az árukészlet, biztosítjuk a megszokott igényeket kielégítő termékeket. Nem tapasztaltuk, hogy nagyobb mennyiségben vásárolnának nálunk. Akad, aki egyszerre többet visz, de összességében átlagos a fogyasztás. Ha mégis előfordul készlethiány egy adott termékből, azt tudjuk pótolni a következő hétre, türelmesek a vásárlóink

– mondta Czető Kitti, a tiszaföldvári Cseuz Élelmiszer Piac Diszkont pénztárosa.

Nyáron kelendőek az üdítők, de főznivalót is vásárolnak az emberek.

Az alapanyagok árait, így a sertés- és csirkehúst tudjuk tartani. A gyümölcsök közül a dinnye nagyon jól fogy, a csipszek iránti kereslet viszont visszaesett

– részletezte.

Szabóné Kun Enikő, Tószeg:

– Az utóbbi időben megfontoltabban vásárolok, több időt töltök el a boltokban. Az árakat összehasonlítom, de azért még mindig inkább a megszokott termékeket veszem le a polcról. Kevesebb édesség és nassolnivaló kerül a kosarunkba. Egyelőre nem tapasztalom, hogy bármiből is hiány lenne az üzletekben. A kamránkban több tartós élelmiszer van, mint tavaly ilyenkor. A liszt, cukor és olaj mellett néhány konzerv is sorakozik. Habár még nem próbáltam kenyeret sütni, lassan arra is sor kerülhet.

Nagy Anita, Tiszaroff:

– A szüleim arra tanítottak, hogy ne vásároljak felesleges dolgokat. Az üzletekben folyamatosan figyelem az akciókat, és amikor jó áron kínálnak egy-egy általam kedvelt terméket, akkor lecsapok rá. Az elmúlt hetekben azon gondolkoztam, hogy bizony lesz olyan, amiről le kell majd mondanom az áremelkedések miatt, ilyen például a kávékapszula. Viszont abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem fogyasztunk sokat, ráadásul mindig nagyon ügyelünk, hogy semmi ne vesszen kárba.

Csicsman György, Szolnok:

– Ez idáig sem a fogyasztási, sem a vásárlási szokásaimon nem kellett változtatnom az infláció miatt. Gyakran vásárolok viszont vajat, aminek az ára rendkívül megugrott, emiatt immár többet fogyasztok margarint. Ugyanakkor mindent összevetve a hétköznapi életvitelemben nem okozott törést az árak emelkedése. Kenyérből és tejből is ugyanannyit veszek a boltban, mint korábban. Azt remélem, hogy a közeljövőben sem jelent nagy változást számomra a gazdasági környezet.