A településen a minap rendezték meg a gyorsasági roncsderbi országos bajnokság soros futamát , ahol lóerőkből ezúttal sem volt hiány. A benzingőzös, motorzajos és meglehetősen látványos eseményen a versenyzők az elismeréseken túl garantált adrenalinfröccsel lettek gazdagabbak, de a nézők, szurkolók is maradandó élményekkel térhettek haza.

Bemutatkoztak terepgokartok, melyekben már öt-hat éves apróságok is versenyeztek. Aztán jöttek a „nagyobbak”, így például 4200 köbcentis épített autókat és négyszáz lóerős durrogós, csattogós autókrossz járgányokat is láthattak a pálya szélén állók.

Természetesen idén is megmérkőzhettek a Lada-rajongók is egymással. Egy-két néző lelkesedését látva nem volt biztos, hogy az autókban ülő versenyzők izgalma volt a nagyobb, az azonban biztos, hogy a megyebeli versenyzőket is felvonultató esemény kiváló hangulatban telt.

A gyorsasági roncsderbi országos bajnokság az öcsödi verseny után „elhagyja” megyénket, a következő derbi augusztus 20-án Köröstarcsán lesz, majd szeptember 18-án a keceli összecsapással szakítja át a célszalagot.