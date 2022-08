Merjünk cselekedni! 22 perce

Berekfürdőn életet mentett a gyors reagálás: így fogjunk hozzá az újraélesztéshez – videóval!

Fontos, hogy tudjon, és merjen is segíteni az ember – emelte ki a két legfontosabb dolgot az újraélesztéssel kapcsolatban a hírportálunk által megkérdezett szakértő. Szerencsére így volt ez a berekfürdői strandon is, ahol többen is azonnal a segítségére siettek annak a fürdőzőnek, akinek a minap hirtelen megállt a szíve.

Érdemes minél fiatalabb korban elsajátítani az újraélesztés technikáját Fotós: Bus Csaba

Mint arról hírportálunk is beszámolt, a berekfürdői strandon lett rosszul az a hetven év körüli férfi, aki előbb fájdalomra panaszkodott, majd hirtelen mellkasához kapott, és összeesett. Többen azonnal a segítségére siettek, és mentőt hívtak, köztük volt egy közeli sürgősségin dolgozó rutinos ápolónő, aki késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a perceken belül a helyszínre érkező mentők folytatták a folyamatot – az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, a férfit mentőhelikopterrel kórházba szállították, néhány óra múlva már túl is volt a közvetlen életveszélyen... Úgy tűnik, ez az eset jól végződött, időben érkezett a segítség, de vajon mit tehetnek a laikusok hasonló helyzetben? Sokan ugyanis félve, távolról figyelik a hasonló eseményeket, részben attól tartva, hogy nagyobb bajt okoznak. Két dolog fontos, hogy tudjon, és merjen is segíteni az ember – hangsúlyozta Pusztai János mentőtiszt, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének elsősegélynyújtás-oktatója. A leggyorsabb, legegyszerűbb mód a mellkaskompresszió, mely a jelenlegi protokoll szerint elegendő a vérkeringés fenntartásához. – A tapasztalatok szerint attól félnek a legjobban a segíteni indulók, hogy dönteniük kell a halál beálltáról. A fejet hátra kell hajtani, és tíz másodpercig figyelni a mellkas síkját, hogy emelkedik-e. Ha ez idő alatt nincs legalább két légzőmozgás, akkor meg kell kezdeni az újraélesztést – emelte ki a szakember. Mindeközben a tárcsázott mentésirányító folyamatosan instrukciókkal segíti a folyamatot telefonon keresztül. – A Kiskarácsony, nagykarácsony ritmusa éppen megfelelő, de a szakemberek telefonon is jelzik a szükséges frekvenciát – tette hozzá Pusztai János. Néhány lépést kell csak követni a szakember szerint A tanfolyamokon oktatott protokoll végigvezet a legfőbb lépéseken. Elsőként próbáljunk kapcsolatba lépni az illetővel! – Ha a rázásra, megszólításra nem reagál, hívjunk segítséget. Hajtsuk hátra a beteg fejét, ezzel szabad légutat biztosítva! Hajoljunk oda az arca elé, tíz másodpercig figyeljük, hogy lélegzik-e. Amennyiben kettőnél kevesebbszer emelkedik a mellkas, akkor mentőt kell hívni, akár kihangosítva is, miközben megkezdjük a mellkaskompressziót. A szegycsontra helyezve a kezünket, nyújtott karral, négy-öt centiméter mélyen kell benyomni a mellkast – részletezte a lépéseket Pusztai János mentőtiszt, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének elsősegélynyújtó-oktatója. A vizuális típusú olvasóink kedvéért mindezt leegyszerűsítve, videós formában is megmutatjuk az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Csuja Imre főszereplésével készített, népszerű kisfilmje segítségével: A folyamat szakszerű megkezdésével tehát megalapozható a mentők munkája, esélyt adva annak a másik embernek, akinek a segítségére siettünk. Aki pedig azt hinné, hogy az újraélesztés mozdulatainak elsajátítása azért nem fontos, mert az ilyen esetek ritkák, íme, a megdöbbentő cáfolat: a hirtelen szívmegállás évente egy kisvárosnyi embert érint Magyarországon!

