Bár hétköznap közel sem olyan nagy a szolnoki vásárcsarnok forgalma, mint a hétvégén, a kistermelők közül is kevesebben kínálják portékáikat a vevőknek, választék azért zöldségből és gyümölcsből is akad. Például a dinnye szezonja már lecsengőben van, de azért még most is találni görög- és sárgadinnyét is. Előbbi ára érezhetően csökkent a szezon kezdete óta, utóbbiról viszont ez nem mondható el.

Sokan keresik ilyenkor a szilvát is, sokan ugyanis előszeretettel készítenek lekvárt, dzsemet belőle. Nem is nagyon kell jobban zsebbe nyúlnunk érte a tavalyihoz képest, ráadásul mindenki megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő fajtát.

Veres Zoltánné például Nagykőrösön termeszt tíz-tizenötféle szilvát, a piacra már három hete hord belőle. Bár standján a felhozatal nem erről árulkodik, elmondta, hogy idén az aszály miatt gyenge lett a termés, a tavalyi negyede. És mivel ritkább a gyümölcs a fán, a szedés is időigényesebb. Ennek ellenére nem gondolkodott komolyabb áremelésben, most is hasonló áron adja a szilvát, mint tavaly. Azt tapasztalja, hogy lekvárnak már nagyon keresik, befőzéshez is, bár ez utóbbira már egyre kevesebben vállalkoznak...

A málna viszont idén határozottan drágább, bár ez nem meglepő, ugyanis ezt a gyümölcsöt évek óta a folyamatos áremelkedés jellemzi. Nem könnyű ugyanis termeszteni a mi klímánkon – ezt a Cserkeszőlőn gazdálkodó Kurucz István őstermelő is megjegyezte. Bár az általa kínált málna szép, nagy szemű, kilójáért azonban nem kevesebb mint négyezer forintot kell perkálni, így kétszer is meggondolja az átlagvásárló, mennyit vegyen belőle...

A nagy hőségben sajnos sok lesült, a szára leégett, így szedésnél válogatnunk kell

– vallotta meg a termelő, aki több más termék mellett körtéjéből is nagyobb mennyiségben hozott eladni.

Mint mondta, a körte idén csak közepes, sőt, a korai fajta egyenesen gyenge volt.

Nem olcsó, de annál ízletesebb a Kurucz István által kínált málna a szolnoki piacon Fotó: Nagy Balázs



Őszibarackból nincs hiány a standokon. A hazai termés mellett még importgyümölcsökkel is találkozhatunk az árusoknál. Igaz ez a nektarinra is.

Kisebbektől a nagyobbakig sorakoznak az őszibarackok Erős Istvánné ládáiban is, négyfélét termeszt a gyümölcsből. Közepesnek, bár a tavalyihoz képest jobbnak vélte az idei termést, ő is a nyári nagy melegre panaszkodott.

Olcsóbban kijön egy jó lecsó, mint nyár elején

A lecsókedvelők örömére a paradicsom és a paprika ára a nyár elejéhez képest érezhetően lecsökkent. Különösen a paradicsom áresése szembetűnő, hiszen többfelé már kétszázkilencven forint/kilogramm áron is hozzájuthatunk. A tv-paprika sem kerül már annyiba, mint egy hónappal ezelőtt, aki pedig kimondottan lecsóhoz keresi, és nem bánja, ha kicsit már fonnyadt, akkor akár kétszáz forintért is kaphat egy kilót!

A sárgarépa ára sem ad aggodalomra okot, ellenben kelkáposztát például nem kapunk most sem hatszázötven forint alatt, és a zöldbab korábban már mérséklődött ára is ismét felkúszott kilónkénti ezerötszáz forintra. A fokhagyma ára már tavaly is borsos volt, a legtöbb árusnál most is ezerötszáz-kétezer forint körül jutunk csak hozzá.