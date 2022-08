Az esemény pikantériája, hogy a verseny helyszínéül eredetileg a Nagykunsági-főcsatorna, Kenderes–Bánhalma mellett lévő versenypályája szolgált volna, ám a környéket olyan mértékben lepték el a darazsak, amit a versenyzőkre nézve már veszélyesnek találtak.

Többen is korábban odajöttek edzeni, volt, aki már két héttel a verseny előtt, és egyre-másra jöttek a panaszok, hogy rengeteg a darázs

– számolt be róla Donkó Péter, a KTVHESZ igazgatója.

– Az élőcsalik, az aromák vonzzák is a darazsakat. Első körben próbáltunk különféle megoldásokat találni, orvost biztosítani, de végül a hivatalos edzés előtti éjszaka összeült a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága, és az a határozat született, hogy a versenyt áthozzuk az Alcsiszigeti Holt-Tiszára. Nem volt egyszerű feladat, a csatornánál már ki volt tűzve a pálya, a mobil mosdókat is elhelyezték, hajnalban pedig mindent át kellett telepíteni Szolnok mellé. Ehhez az is kellett, hogy ott adottak legyenek a feltételek, szerencsére hétvégén volt verseny, így rendezett volt a terület.

Így immár a Holt-Tiszán mérték össze tudásukat a csapatok. A bajnokságot egy szakaszban, három fordulóban rendezték meg, fordulónként öt órás versenyidővel. Tizenhat klubcsapat nevezett be a megmérettetésre, köztük a KTVHESZ feeder csapata is. A fogások változatosan alakultak, első nap még viszonylag sok törpeharcsa akadt horogra a keszegek és kárászok, valamint egy-két ponty mellett. A következő napokon megélénkült az egyéb halak kapókedve, a törpeharcsák háttérbe szorultak, a harmadik napon jól haraptak a pontyok is, sőt, süllőt is akasztottak.

Mint Donkó Péter rámutatott, összességében a fogások kétharmada fehér hal volt, és csak egyharmaduk törpeharcsa.

A győzelemnek végül a mindvégig brillírozó Maros–WalterLand csapat örülhetett, már csak azért is, mivel így ők szereztek jogot arra, hogy a következő évi feeder klubcsapat világbajnokságon Magyarországot képviseljék.

A KTVHESZ csapata végül a hetedik helyen végzett. Ez jó eredményen, annak fényében, hogy a a „félprofi” szövetségi és egyéb csapatok itt profi versenyzőkből álló csapatokkal mérkőztek meg.

A mérlegelés és összesítés után a parton meg is tartották az eredményhirdetést. A győzteseknek járó kupát Fialka György, a KTVHESZ elnöke adta át, az érmeket pedig Szénási Béla, a Szövetség versenysport bizottságának elnöke akasztotta a versenyzők nyakába.

20220814 Szajol háromnapos horgászversenyt rendeztek az Alcsi Holt-Tiszán lévő versenypályán. Fotó Mészáros János

Hiába fogta ki a pontyot

Haraptak pontyok is a versenyen, melyeket óvatosan tudtak csak szákba csalogatni a horgászok, hiszen finomszerelékes készséget használnak. Volt olyan is, aki hiába akasztott meg és húzott ki egy hat-hét körüli pontyot. A pontyot ugyanis nem tudta úgy partközelbe vezetni, hogy az ne akadjon bele szomszédai szerelékébe, a versenyszabályzat szerint pedig a fogás nem érvényes, mivel akadályozta a versenytársakat.