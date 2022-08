Ingyen étellel, itallal, jégkásával és jégkrémmel várták a helyi gyermekeket és szüleiket a vasárnap tartott tiszaföldvári családi napon. Emellett számtalan programmal is készültek a rendezvény szervezői. A kicsiket kreatív sarok, légvár, hintók és állatsimogató várta, mindezek mellett pedig az úgynevezett „plüssbank” is, ahol a gyermekek játékokat cserélhettek egymással. A megmaradt plüssöket a helyi óvodában osztották szét. Az eseményre kilátogató helyieket motoros bemutató, valamint különböző zenekarok, együttesek fellépései is szórakoztatták.