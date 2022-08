Az iskolakezdés időszakára minden településen kiemelten figyelnek. Az önkormányzatok ilyenkor pénzbeli támogatásokkal is próbálnak segíteni a rászoruló családoknak.

A megyeszékhelyen is segítenek

A nehéz anyagi helyzetben lévők rendkívüli települési támogatást kérhetnek Szolnokon is, mégpedig a polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályán – tájékoztatta hírportálunkat Gyuricska Éva, a városháza sajtóreferense. Mint elmondta, ugyanitt, év közben az étkeztetéshez is igényelhetnek támogatást az arra jogosultak. A sajtóreferens hozzátette, az önkormányzat folytatja azt a hagyományt is, hogy az általános iskola első osztályosai ajándék tornafelszerelést kapnak a várostól.

Eddig húsz család kérvényezte a támogatást

Július közepén hirdette meg az örményesi önkormányzat az iskolakezdési támogatás lehetőségét, azóta mintegy húsz család kérvényezte az egyszeri támogatást.

– Erre a pénzügyi segítségre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve azok jogosultak, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a hetvenötezer forintot – tájékoztatott Török Tamás polgármester. Mint mondta, a különböző oktatási intézményekbe járó gyermekek után más-más összeg igényelhető. Ez óvodáskorú esetében ötezer, általános iskolásnál tizenötezer, középiskolásnál húszezer, míg felsőoktatási intézménybe járó gyermek esetében huszonötezer forintot jelent.

A pénzügyi forrást ehhez az a szociális alap adja, mely minden önkormányzat rendelkezésére áll, különböző mértékben. Örményesen ez a keret négy és fél millió forint, melynek körülbelül tíz-húsz százalékát fordítja a település kifejezetten iskolakezdési támogatásra.

Ugyanezen keret Tiszapüspöki esetében tízmillió forint, melyből nem különített el külön erre a célra összeget az önkormányzat, azonban a családok így sem maradnak segítség nélkül, ha rászorulnak.

– A háztartások minden évben maximum harmincötezer forintig igényelhetnek támogatást előre nem várt helyzetre. Ez adott esetben akár jelentheti a beiskolázás nehézségét is – mondta Bander József polgármester.

Utalvány formájában kapnak segítséget

Mezőtúron az arra jogosult családok gyermekenként tízezer forint értékű tanszervásárlási utalványt kaphatnak.

– A támogatás jövedelemfüggő – tudtuk meg Szűcs Dánieltől. A városvezető elmondta, augusztus elsejétől szeptember harmincadikáig lehet benyújtani a kérelmeket az önkormányzat hatósági osztályához, a kérelemhez csatolni kell a következő tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolásokat is. A városban erre a rendkívüli támogatásra egyébként az lehet jogosult, aki legalább két éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a városban tartózkodik.

Plusz támogatás jár a tehetségeknek

A tiszafüredi önkormányzat ilyenkor automatikusan támogatja a két, vagy annál több gyermekes, gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokat, idén összesen hetvenötöt. A háztartásonként tízezer forintos segítséget évente kétszer, szeptemberben és decemberben kapják meg a családok. Emellett a hátrányos helyzetű, tehetséges, nyolcadik osztályos tanulók csatlakozhatnak az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, melynek segítségével akár nyolcvanezer forintos támogatásban is részesülhetnek. A felsőoktatásban tanuló diákok sem maradnak segítség nélkül, szociális helyzettől függően öt, hét, illetve tízezer forintot igényelhetnek, a kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók ráadásul évente kétszer ötezer forintra pályázhatnak.

Szinte mindenki kaphat, aki kér

A jászjákóhalmi önkormányzat is segíti a családokat iskolakezdési támogatással, melynek összege gyermekenként ötezer forint – mondta el érdeklődésünkre Terjéki Tünde polgármester. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, kérelem alapján ítélik oda a támogatást. A feltételek között szerepel például, hogy az igénylő lakhelye, tartózkodási helye Jászjákóhalmán legyen, valamint a család egy főre jutó havi jövedelme ne haladja meg az ötszázezer forintot.

– Az iskolakezdési támogatás korábban kétezerötszáz forint volt, három évvel ezelőtt emeltük az összeget ötezer forintra. Azok is igényelhetik, akik nem a településen járnak iskolába. Az előző évben több mint kétszáz kérelmezőnek tudtunk segíteni – tette hozzá a polgármester. Bursa Hungarica ösztöndíjjal három diák felsőoktatási tanulmányait támogatja az önkormányzat.

Több ezer tankönyv érkezett Újszászra

Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az oktatási intézményekbe, az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolába tegnap délelőtt érkeztek meg a kiadványok. Az intézménybe közel ötezer tankönyvet szállított ki a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft., árulta el lapunknak Makainé Zérczi Zsuzsanna iskolaigazgató, és Buzás-Ács Enikő iskolai könyvtáros.

– Április körül szoktuk megrendelni a következő év tankönyveit, így minden pedagógusnak lehetősége adódik arra, hogy válasszon, melyikből szeretne tanítani – fejtette ki hírportálunknak Buzás-Ács Enikő iskolai könyvtáros. – Nagyon egyszerű a könyvrendelés, és mindig pontosan érkeznek a csomagok. Az idei szállítás is zökkenőmentesen alakult, minden könyvet megkaptunk, azonnal összesítettük és átszámoltuk őket – tette hozzá.